PINK.RS VIRALITI! Društvene mreže ponovo GORE zbog zadrugara, a ove HIT scene kruže internetom i prepričavaju se! (VIDEO)

Smeh do suza!

Omiljena rubrika ljubitelja rijaliti formata Zadruga, "Viraliti" , ovoga puta je posvećena trenutno najaktuelnijim zadrugarima, koji svojim učešćem ostavljaju bez daha kako publiku, tako i kompletnu javnost.

Zadrugari svakodnevno zasmejavaju milionsku publiku, a ljubitelji društvenih mreža, Instagrama, Tvitera i TikToka imali su pune ruke posla i ove nedelje. Naime, Nenad Aleksić Ša izazvao je buru reakcija svojim ulaskom, a gotovo svaka njegova svađa sa bivšom devojkom, Tarom Simov, postala je viralna. Gledaocima su često njihove rasprave smešne, ali ne i Marku Janjuševiću Janjušu, koji je jednoj prisustvovao. On je sedeo u pušionici, odmah pored njih, dok se Tara unosila Ša u facu, a Janjuš se sve vreme držao za glavu i uzdisao.

Ša neretko nasmeje i samu Taru, bez obzira na njihove žestoke sukobe, koji nekada prerastu i u fizički obračun. Kako Simova njemu konstantno govori da je on i dalje lud za njom, Nenad je na to imao simpatičan odgovor, koji je postao hit na društvenim mrežama, a mnogi ovu scenu koriste kao opis muvanja.

Dalila Dragojević i Dino Dizdarević spavaju u krevetu jedno do drugog, ali Dino nije na to mislio, kada je za večeru jeo luk, što mu je cimerka zamerila. Iako je svima bilo smešno, Dalili nije, pa mu je jasno stavila do znanja da, dok spava pored nje i diše joj u lice, mora luk izbaciti iz ishrane.

Ša je postao prava atrakcija na društvenim mrežama, a pretres nedelje sa Milanom Miloševićem bio je "poslastica" za sve njegove fanove. Reper je prepričavao dogodovštine iz njegove turbulentne veze sa Tarom, pa se prisetio kako je Simova krišom tetovirala slovo "M", rekavši mu da to znači MAMA.

Dalila i Filip Car nedavno su obavili razgovor u ekonomskom dvorištu, koji je trajao satima. Mnogi su pažljivo slušali sve o čemu su oni pričali, ali poni, koji je svemu prisustvovao, privukao je veću pažnju. On je prvo gricnuo Dalilu, a potom i Cara, što su mnogi na društvenim mrežama okarakterisali kao "opomenu" za ovaj dvojac.

Međutim, Filip nije samo samo tada nasmejao publiku. Dok su Mima Šarac i Nikola Grujić Gruja obavljali razgovor na temu njihovog odnosa, Car se prišunjao do njih, pa ih krišom slušao, dok ga Gruja nije uhvatio na delu i doveo u neprijatnu situaciju.

Dalila i Dejan imali su jedan od najbrutalnijih okršaja kada se vratio u Belu kuću nakon previjanja, a deo njihove rasprave kruži internetom i dan-danas. Naime, radi se o sceni kada ga je Dalila pitala šta mu je rekao psihijatar, a on joj je odgovorio "Da je trebalo ti da dođeš".

Janjuševi razgovori sa samim sobom uvek naiđu na reakcije mnogobrojne publike, a svi dobro pamte njegovu vezu sa Majom Marinković, koju je u jednom od razgovora i prozvao, na sebi svojstven način:

Jao, što me ne ubi Maja Marinković na spavanju, da ne slušam ovo - rekao je Janjuš.

Autor: M. I.