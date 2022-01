ODRASLA JE BEZ OCA! Mirka Vasiljević dobila je ime po TATI, a o BOLNOJ TEMI nikad ne govodi javno: Vezana sam za deku i teču!

Javnost o ovome malo zna!

Jednom prilikom, u televizijskoj emisiji, glumica Mirka Vasiljević iznela je detalje iz njenog privatnog života za koje je retko ko znao. Naime, Mirka je pričala kako je dobila ime, a onda je šira javnost saznala i da je odrasla bez oca koji je preminuo.

Mirka je izjavila kako je ime dobila po tati i da svi u užoj porodici imaju imena koja počinju na "M". Otac glumice zvao se Mirko, majka se zove Mirjana i ona je dobila ime Mirka.

- Odrasla si bez oca. To je činjenica i imala si neku figuru oca u svom teči - rekla je voditeljka tom prilikom.

- To su neke teme koje ja stvarno nikada nisam pričala u medijima i to su neke teme koje se ne moraju preterano pričati. Ja sam se uvek trudila da moje pojavljivanje bude zbog posla. Nikada nisam delila te porodične stvari. Vezana sam za teču, deku, do skoro i deku sa tatine strane koji je preminuo. Dosta imamo tih jakih muških figura u porodici za koje sam vezana. Takođe, učitelj od prvog do četvrtog razreda mi je mnogo značio. Tako da nisu manjkale te neke muške figure u mom životu - govorila je Mirka.

