NAMA KOJI SMO OSTALI JE MNOGO GORE: Severina SLOMLJENA zbog smrti Akija Rahimovskog! Oglasila se POTRESNOM porukom! (FOTO)

Neutešna!

Hrvatska pevačica Severina Vučković oglasila se na svom profilu na Instagramu povodom smrti kolege, muzičke zvezde Akija Rahimovskog, frontmena grupe Parni valjak. Naime, ona se potresnom porukom i njihovom zajedničkom fotografijom oprostila od njega.

- Jesen u meni caruje... Neprihvatljivo... I šta će sad klinci koji ga nisu slušali uživo? Gripe, sedmi osnovne 1985/6, išli smo zbog Akija... Najbolji pevač na ovim prostorima i najbolji frontmen nekog benda ikada na ovim prostorima. I najslađi... Toliko je smrti, poznatih i nepoznatih ljudi oko nas… Mi što smo ostali, nama je puno gore, nismo se još oporavili od Olivera, Balaševića... Neprihvatljivo… Počivao u pesmi... Volimo te svi - napisala je Severina u okviru objave na Instagramu.

Pevač Aki Rahimovski preminuo je u 67. godini, a uzrok smrti je još nepoznat. Obudkcija će biti gotova do ponedeljka, prenose hrvatski mediji. Iz izvora bliskih bendu Večernji.hr saznaje kako su mu pre par dana operacijom ugradili četiri stenta u jednoj zagrebačkoj klinici. Svi oko njega verovali su kako je to kraj ozbiljnim zdravstvenim problemima. Aki se stoga i vratio u Sloveniju, no sudbina je, nažalost, odlučila drugačije i umro je danas u slovenskom Novom Mestu. Uzrok smrti još nije zvanično poznat, no poznato je da je Aki i ranije imao zdravstvenih problema.

Autor: M.K.