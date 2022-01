Ljubav cveta?!

Zbližavanje bivše supruge Nenada Aleksića Ša, Ivane Aleksić i Vladimira Tomovića ne prestaje da se komenatriše, a sad su ponovo dospeli u žižu interesovanja javnosti.

Naime, Ša je nedavno ušao u Zadrugu, a Ivana je otputovala za Crnu Goru kod Tomovića. Sada je Vladimir na društvenoj mreži Instagram pokazao njihovu novu fotografiju iz Crne Gore, što je pokrenulo lavinu komentara.

Tomović ju je ovog puta odveo na Ostrog, a pozirali su zagrljeni. Ivana je objavila tu istu fotografiju, ali je dodala i emotikon u obliku srca.

Iako su se odavno razveli, Ša je koliko prošlog meseca opleo po Ivani.

- Mi smo mnogo pre rijalitija govorili o razvodu. Ja sam pogrešio što sam u rijalitiju svoj brak predstavio kao bajku i da je sve super. To je moja greška, ja sam idealizovao sve to i onda su me ljudi osudili baš zbog toga. Razočarala me je na svaki način, u svakom smislu. Jeste da je to što sam uradio ružno, ali onno što je ona meni uradila nije okej, to zna i moja porodica, jer sam se ja borio za sve to u životu, a težak život sam imao i ona zna kakav je bio moj život i onda je uradila to što je uradila, to nije ispravno. Ja ne bih mogao mirno da spavam da uzmem nekome nešto što mi ne pripada. Ja ne bih mirno spavao, a da li ona mirno spava, to ne znam - rekao je tada Ša.

Autor: M.K.