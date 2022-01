'NE TREBA MU PEVAČICA SA DVOJE DECE!' Baka Draška Stanivukovića osula paljbu po Tanji Savić! Ne može da prihvati da joj je folkerka snajka!

Šok!

Gospava, baba gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića oglasila se za medije povodom unukove veze sa pevačicom Tanjom Savić. Ona nikako ne podržava ljubavnu vezu svog unuka i folkerke, niti ima želju da upozna nesuđenu snajku.

- Nisam upoznala Tanju, nikad je nisam videla! Ma nije ona za Draška, prosto ne ide da on oženi ženu koja već ima dvoje dece, a još je i pevačica! Dragi Bog neka joj da zdravlje i da reši problem sa mužem, ali neka se okane mog Draška! Ma neka i ona i svi ostali ostave mog Draška na miru. On je gradonačelnik i ne treba mu ova priča sa pevačicom - priča za Informer baka Gospava iz naselja Petrićevac kod Banjaluke.

Ona je čak ubeđena da je fotografija na kojoj njen unuk i pevačica nasmejani poziraju u restoranu - lažna!

- To je foto-montaža sto posto! Nikako ne verujem da je to prava fotografija. Danas svi lako mogu da naprave foto-montažu, nije moguće da su sedeli jedno pored drugog, baš bi on bio na večeri s njom! - kaže Gospava i dodaje da joj unuk ništa nije pričao o novoj devojci:

- Ranije je svaki dan dolazio na ručak kod mene, obožava moju hranu, ali sad nema toliko vremena... Nisam se skoro ni čula sa unukom, pa ga nisam ni pitala za Tanju. Zovite ga vi, pa ga pitajte ako vas zanima, mene baš briga.

Godinu dana se kriju

Po savetu bake Gospave pozvali smo Draška, ali on po običaju nije odgovarao na naše pozive. Stanivuković ni reč nije rekao o pevačici, s kojom je u vezi još od januara prošle godine, kad su prvi put zajedno viđeni na Jahorini. Tanja, s druge strane, ne želi da otvoreno prizna vezu sa političarem.

- Bože, kakvo je to pitanje! Imam li ja prava da sačuvam privatnost?! Ne moram da iznosim detalje o ljubavnom životu! Je l' treba da idem na poligraf?! - rekla je Savićeva.

Autor: M.M.