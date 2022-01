EVO KOJE ŠKOLE SU ZAVRŠILI NOVAK I JELENA ĐOKOVIĆ: Najbolji teniser sveta izbačen iz srednje škole, a evo i zbog čega!

Novak je nakon osnovne škole upisao Sportsku gimnaziju, ali je njegovo formalno obrazovanje ipak bilo prekinuto.

Uspesi Novaka Đokovića, ali i diplomatska "tortura" kojoj je nedavno bio izložen u Australiji, odakle je deportovan uoči velikog teniskog turnira, skrenuli su pažnju javnosti i na manje poznate detalje iz njegove biografije.

Tako se mnogi interesuju za formalno obrazovanje koje je srpski teniser dobio, a prirodno se ovo zanimanje odnosi i na njegovu suprugu Jelenu.

Novak je pohađao Osnovnu školu „Bora Stanković“ u beogradskom naselju Banjica. Međutim, već sa sedam godina, on je izjavio kako mu je cilj da bude prvi u svetu u tenisu, a taj snimak je obišao celu planetu i dan-danas ga ljudi sa uživanjem gledaju.

Roditelji, i sami sportski orijentisani, podržavali su želje i prepoznali talenat svog prvenca pa su ga, kad je imao samo 12 godina, upisali na tenisku akademiju Nikole Pilića. Već u 16. godini, Nole je bio profesionalni teniser. Njegova braća Marko i Đorđe su, takođe, počeli da se bave tenisom.

Novak je upisao Sportsku gimnaziju, ali je njegovo formalno obrazovanje ipak bilo prekinuto.

"Nisu imali razumevanja da on ne može da sedi u školskoj klupi", ispričala je njegova majka Dijana u podkastu "Sportlight". "Morala sam na disciplinsku komisiju da idem, da obrazlažem gde je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su "s" od sportske gimnazije. Trebalo je da mu daju podršku, da mu daju gradivo koji će on da savlada", zaključuje Novakova majka.

Danas supruga najboljeg tenisera sveta, Jelena (rođena Ristić), pohađala je, takođe, Sportsku gimnaziju. U to vreme, ona je ozbiljno trenirala atletiku, a inače je i ona rođena u Beogradu gde je završila osnovnu školu.

Uspela je da upiše fakultet u Italiji, pa je dogurala i do doktorata u menadžmentu. Oboje redovno ističu kako i dalje rade na sebi i trude se da uče o novim stvarima, u čemu im brojna putovanja i kontakti sa različitim ljudima i te kako pomažu.

