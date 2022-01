GEJ AFERA TRESE BALKAN! NAŠEG FUDBALERA I ŽENA RASKRINKALA: Našla mu vazelin, vibrator i lubrikant! ŠOK DETALJI!

Isplivali novi šok detalji!

Kao bomba je odjeknula vest da su dva reprezentativca Srbije u fudbalu biseksualci i da se jedan od njih viđa i s naslednikom poznatog biznismena, o čemu je Kurir juče pisao. Glavni akteri ove afere na sve načine pokušavaju da sakriju sklonost ka istom polu, ali nisu uspeli u tome jer je jednog provalila žena da voli i muškarce, navode mediji.

- Taj sportista je tražio da ga supruga tokom seksualnog odnosa zadovoljava vibratorom. To joj je bilo čudno jer nikada pre toga pomagala nisu bila uključena u njihovu intimu. On je to pravdao da samo želi da eksperimentiše i ta priča mu je prošla do trenutka kada je našla vazelin i lubrikant u njegovoj sportskoj torbi koju uglavnom nosi na treninge. E, tada joj je sve postalo jasno - priča izvor i nastavlja:

- Supruga našeg reprezentativca nije želela odmah da mu stavi do znanja da je sumnjiv, nego je krenula u istraživanje: - Iskoristila je njegovu nepažnju dok se tuširao i uzela telefon, za koji je znala šifru. Videla je kompletan materijal, jer su se njih dvojica čak i snimala i fotografisala tokom gej akcije. Nije imao kud, sve joj je priznao. Od tada imaju otvoren odnos. Ona ima ljubavnike, a on se pored nje i dalje viđa s naslednikom tog moćnika, ali i s drugim muškarcima.

Prema njegovim rečima, s tatinim sinom putuje u Dubai i Tursku.

- Na društvenim mrežama možete da vidite kako se prikazuju kao najbolji drugari. Jedan drugom lajkuju fotografije, ostavljaju srca, kupuju poklone. Takođe, zajedno izlaze u provod, muvaju ribe, uglavnom prostitutke, da bi u društvu ispali muškarci. U početku je to bilo drugarstvo koje je obojici prijalo. Provodili su mnogo vremena zajedno u Srbiji na privatnim imanjima i etno selima, kao i u Istanbulu, gde su odsedali u najluksuznijim hotelima. Tatin sin je fudbalera pratio u stopu, zapravo zauzeo je mesto njegove žene. Uživao je da ga posmatra kako dominira na terenu. Taj fudbaler, kad je shvatio da voli i muškarce, ubrzo je smuvao kolegu s kojim se i dalje povremeno viđa. Inače, fudbaler je svom dečku plaćao sve njegove prohteve, na šta ukazuju slike kojima se sami hvale na internetu, od luksuznih večera, markirane garderobe, preko putovanja, ali i sitnica kojim ga povremeno iznenađuje poput buketa crvenih ruža - zaključuje medijski izvor.

Autor: M.M.