NOĆ PUNA PREOKRETA! Nakon suza i svađa Dragojevića, usledilo pomirenje Dalile i Cara - napokon priznali svoja osećanja, pa se POLJUBILI!

Veče o kojem će se pričati!

Nezaboravna noć se odigrala na velelepnom imanju Zadruge. Naime, atmosferu na žurki je do vrhunca doveo DJ Neba koji se zabavljao zadugare najpopularnijim hitovima.

Od samog starta žurke Dalila Dragojeivć je zauzela mesto pokraj ogledala i na taj način proverala Filipa Cara šta radi, pa je našla način da se njih dvoje gledaju.

Zadruga 5 - Dalila skontala da je Car iza nje, pa odmah skočila na noge - 26.01.2022. pic.twitter.com/uLcAC0jYsO — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 25. јануар 2022.

Dalila tokom žurke nije skidala pogled ni sa Dejana Dragojevića, koji se trudio da je ignoriše. Nastavile su se i provokacije kroz stihove pesama. Otišla je do šanka, pa Dejanu pevala Janinu "Princezu".

Dalila je uočila Cara kod šanka i odmah se nacrtala isrped njega, te je počela sa svojim zavodljivim plesom! Lazar Čolić Zola je bio pored svog prijatelja Cara i sve vreme mu prebacivao i govorio šta treba da radi.

Nemoj mi Zola o njoj, pokvarićeš mi veče. Ja da hoću ja bih je uzeo za rame i odneo - rekao je Car Zoli.

Da sve više sevaju varnice između Dejana i Aleksandre Nikolić govori i to da je on celo veče igrao ispred nje, zbog čega je Dalila Dragojević napravila nekoliko haosa.

Nakon što se Car udaljio od Dalile , on je se pozicionirao za rulet sto i nastavio da kocka. Ona se popela na sto, pa ga sve vreme gutala pogledima, a u jednom trenutku mu poručila da ćuti, na šta je on ostao zatečen.

Da Dalila nije znala na koju će stranu pre, ona kada je videla kako Dejan igra sa Tarom Simov, odmah zaigrala sa Nenadom Aleksićem Ša.

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić su se večeras konačno spojili i zaigrali zajedno. Njih dvoje flertuju od početka žurke, a do bliskog kontakta došlo je tako što ju je Dejan pripio uz sebe.

Imam samo jednu želju, a ta želja, to si ti! - pevao joj je Dejan.

Usledila je pesma "Na distanci" zbog koje je Dejan Dragojević pao u potpuni trans, te u glas pevao sa svojim cimerima, a Dalila Dragojević je ostala zatečena kada ga je videla koliko je veseo.

Draga me je prevarila, a ja kao da jedina je pa se celo veče zbog nje opijam... - peveo je Dejan.

Dino Dizdarević je oduševio Sandru Rešić ali i sve zadruagre kada je za Sandru odigrao privatni ples.

Dalila je u nekoliko navrata provocirala Dejana pa mu je bacila komentar kada je prišao šanku da uzme piće.

Strasti se nisu smirivale ni kod Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Iako je Tara govorila da neće prilaziti Ša, ona je to uradila pa je nastavila da mu postavlja razna pitanja.

Dalila Dragojević se iznervirala kad je videla Dejana Dragojevića kako igra sa svim devojkama u kazinu, pa je sebi odlučila da vrati osmeh na lice i ode da igra ispred Filipa Cara, koji se nalazio za rulet stolom. On ju je počastio, kao i sve igrače za stolom, a zatim joj se preko Zole obratio u šiframa.

Dalila je sve vreme za rulet stolom pevala pesme Caru koji joj je konstantno davao novac za kockanje.

Nameni za ljubav staru - pevala je Dalila.

Kada su krenule balade, Dejanu je raspoloženje opalo pa je krenuo da plače, a njega je tešio Marko Đedović.

Zadrugari su pprilazili Dalili i govorili joj da Dejan plače, ali nju to nije zanimalo.

Za to vreme Dejan se totalno slomio pa je sve vreme plakao dok su ga zadruagri tešili. Njemu nije bilo dobro kada je video Dalilu pored rulet stola sa Carem:

Video je Đedović danas kakva je situacija, da misliš stvarno da si kriv za nešto, prebacivanje. A onda joj se p*čka raširi čim stavlja na broj (rulet). Mrš u p*čku materinu. Jao, šta sam uradio - kukao je Dejan.

Dejana su kao i uvek tešili Đedović i Sandra Rešić koji su na sve načine pokušavali da ga oraspolože.

Nakon što se primirio, Dejan se vratio na žurku i sve vreme grilo Đedovića, Sandru i Frana. Njemu je bilo bolje pa je igrao sa rešićkom i Anom Jovanović

Rano jutros došlo je do haosa u Beloj kući između Janjuša i Nikole Grujića, a razlog će vas začuditi. Janjuša je pogodila pesma, pa je počeo da je peva na sav glas. Pesma je pogodila i Gruju, koji je bacio Janjušev sok, zbog čega je bivši košarkaš poludeo.

U pušionici je rano jutros došlo do haosa kad je Dalila Dragojević počela da peni i vređa Aleksandru Nikolić.

Dalila je sve vreme ljubomorilasala Dejanu pa mu je na kraju i prosula pepeljaru po njemu.

Nakon što mu je Dalila Dragojević prosula punu pepeljaru tokom skandala u pušionici zbog Aleksandre Nikolić, Dejan Dragojević je odlučio da sve okrene na šalu.

Neću da ga diram. Nemoj da me gađaš, klošaru jedan - rekla je Dalila nakon što ju je Dejan gađao prljavom maramicom.

Nisam video, mislio sam da je kanta za smeće - dodao je Dejan.

Tara Simov i Nenad Alekić Ša su se u toku noći pomirili, pa su to saopštili Ani Jovanović.

Aleksandra Nikolić je pevala Dalili Dragojević zbog toga što joj je prethodno napravila skandal zbog Dejana Dragojevića. Dalila je iste sekunde izgorela.

Ti skačeš do plafona, ja ne. A tad se nisi još razvela. Pozdrav i za Bujanovc, i za Marbelju i za Tuzlu. I da sam najgora na svetu, ova žena je najgora na svetu. Igrala je po polnom organu Filipa Cara dok joj je muž bio tu - govorila je Aleks.

Aleks je potom obećala Dejanu ispred Dalile da će da ga vodi na letovanje.

Nakon toga Dejan je završio u krevetu kod Aleksandre, dok je Dalila razgovarala sa Carem u pušionici.

Njih dvoje su razgovarali o njihovom odnosu pa su napokon priznali koliko jedno drugom znače, a onda se desio i poljubac pomirenja,

Za to vreme su Aleksandra i Dejan uživali u njenom krevetu i razgovoru koju su imali, pa je u jednom trenutku došlo i do maženja, ali po svemu sudeći i do poljupca.

Nakon toga je Dejan otišao u pušionicu gde su Car i Dalila razgovarali o pomirenju ali ih Dejan nije ni pogledao, samo je pušio cigaretu.

Autor: N.B.