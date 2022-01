Potpuni preokret!

Sinoćnu emisiju "Pitanja gledalaca" svi su jedva čekali, s obzirom da prethodnu noć, odnosno žurku, koja je potpuno promenila tok rijalitija. Došlo je do pomirenja Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, koji su i ozvaničili vezu, ali i do šok preokreta u odnosu Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Pitanja za Dalilu su se nizala, a gotovo sve je interesovalo kako je odlučila da ponovo promeni sve, iako je danima unazad tvrdila da i dalje voli Dejana, bivšeg supruga.

Volim ga zbog svega onoga što smo prošli, ali ja sam pokušala ono što sam pokušala, jednostavno više ne ide. Osećala sam grižu savesti, međutim, od sinoć nemam potrebu više da išta osećam. Želim mu od srca sve najlepše. Uticala sam na hranu i na ne znam ni ja šta, ali sinoć nisam, ali mi je prebacilo to u pušionici. Smatram da mi je Filip dao neke normalne savete, ali pričali smo drugarski - navela je Dragojevićka.

Zadrugari su imali podeljena mišljenja na ovu temu, a Marko Đedović je surovo iskreno komentarisao aktuelna dešavanja, pa je optužio Dragojevićku da je sve vreme lagala Dejana i zavlačila ga.

Sad se meni s*re od Dalile. Pre tri dana si sr*ala, sad se meni retroaktivno s*re. Dalilu ću podržati uvek kada na ovakav način iskreno govori. Ne zaslužuje da ima drugare, baš zbog svojih kompleksa i budalaština. Pravi od sebe najgoru i bila je najgora. Muljala, manipulisala, jela je sujeta, ego. Kad smo pričali da nešto oseća prema Caru, nas*savala nas je svima k*rcem. Tad je lagala i videlo se da laže. Vama niko ništa ne vereruje, ni tebi, ni Caru, ni Dejanu. Jedina stvar u koju se veruje su postupci. Svi ste jedno o drugima rekli najbolje i najgore, sad možete da izvlačite šta vam odgovara. Ona koja me je napadala i govorila da joj se s*re od našeg mišljenja... - pričao je Đedović.

Reč je takođe dobio i Filip, koji je objasnio kako je došlo do iznenadnog pomirenja i na čemu su sada. On je jasno stavio do znanja da će on biti taj, koji će sprečiti Dalilu da i dalje bude najgora, a da Dejan nosi titulu žrtve:

Folirant je... Ja sam je van kapije pitao iste stvari, rekla je da ga voli i da ima neku ljubomoru. Sigurno je da ga voli na neki način. Ona je manipulator, ali ja sam bolji. Da ne misli nešto pogrešno, nisam napravio to zato... Dosta je Dalile koja je najgora, lažljiva, zla i najjadnijeg i poniženog Dejana i dosta je Cara kojeg boli ku*ac za sve. Ja neću biti sa njom u odnosu, ali kad je najgora ja ću joj dati ruku, kao i u ekonosmskom. Razgovor kako će da teče zavisi od mene, kako ću ja da pristupim. Dosta je da ona radi mene nekim ko je bezobziran, Dejan jadan, a ondaq najgora. Dosta je njene budalaštine - rekao je Car.

Dugo se polemisalo i o navodnoj aferi Tare i Vuka Moba, koji je trn u oku njenom trenutnom izabraniku, Ša. Iako su se pomirili, Nenad tvrdi da je Simova bila intimna sa Vukom, što mu ne da mira, a ona je rešila da ga "reši" te agonije, te mu je priznala da Vuk i ona ipak jesu bili više od prijatelja.

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić ne mogu da se dogovore da li su samo prijatelji ili nešto više, pa je tako ponovo došlo do njihovog žestokog sukoba za crnim stolom.

Šta misliš da Milica pokušava da predstavi kad konstantno ponavlja reči "ti me ponižavaš, ti me psihički ubijaš", da li misliš da je to povezano sa porukom koju je poslala majci, "Ne brini, dobro znam šta radim, nisam glupa" - glasilo je pitanje.

To mi je dešavalo i u trećoj sezoni, na moje oči me pravi budalom. Neko zaplače, patetika i stane šoka kad ih uhvatiš u laži, jer ja tu besnim kad vidim svojim očima, a ti me ubeđuješ. Ovde sma prvi put doživao da neko neigra kad je očigledno. Može tako da se protumači. Ona nema razlog da plače, jer joj ne fali ništa. Ja je psihički ne ubijam, ali stvari je muče što nije sa mnom i da je to psihički ubija. U svađama joj svašta nešto kažem. Kad misli da se nadmeće i da me provocira, ja je samo vratim na neka dešavanja. Ja sam prema njoj koliiko mogu za nju tu, bliski smo jako i prisni za nekoga ko nije u vezi. više ne komunciram sa nekim devojkama kao pre, postalo mi je dostano i naporno... Po istom su šablonu, nema ništa drugačije - pričao je on.

Kako je Dejan dosta ćutao o ponovnom pomirenju Dalile i Filipa, on je iskoristio priliku da se obrati svojoj porodici i poruči im da je Dalila sve vreme manipulisala njime i da je sad konačno onaj stari Dejan. Takođe, istakao je koliko je ponosan na Aleksandru Nikolić, zbog načina na koji se bori protiv Dalile i gnusnih uvreda.

Gledaocima nije bilo jasno zašto Dragojević i dalje plače zbog bivše supruge, a on je razvezao jezik, pa priznao da je posle svega ostalo gađenje.

Plačem od muke, gadi mi se. Tako da, gadi mi se, svestan sam svega. Plačem zbog toga što sam dopustio da mi se osoba sa kojom sam toliko proveo us*re u život. Ogorčen sam na sebe, na život. Plačem od muke, tuge, ponizio sam sebe, obeležio za ceo život. Šta da radim, druga šansa mi je bila lekcija koju ću pamtiti celog života. Po njenoj priči je prekretnica bila utorak, a ne, narod napolju sve vidi. Plakaću, meni se stegnu grudi, ali preboleću, jedva čekam lepše vreme, bazen, s*se, g*zice, spremam se za spolja. Ne treba mi niti ljubavni odnos, niti vezu - rekao je Dejan.

On je shvatio da je Dalili i Caru bio samo igra, sa čim se pomirio tek sada, a Sandra Rešić je, kao i uvek, bila uz njega i u ovim teškim trenucima.

Iako svakodnevno trpi Tarina poniženja, Ša je spreman da joj oprosti sve, pa je javno priznao da njihova budućnost zavisi isključivo o nje i želje da mu se posveti i bude mu konačno verna.

Nije da sam ja nešro preterano zaljubljen., Možda će početi da ceni... Ja cenim sebe, iako deluje da sam bez karaktera, ja ga imam. Videćemo šta će se izdešavati i da li će od toga biti nešto, ne očekujem ništa. Dejana podržavam, desilo mu se drugačija priča nego naša... Odlučilo smo da damo šansu, videćemo da li ćemo ploviti normalno. Možda Tara promeni nešto... Sve zavisi kako će Tara da se postavi, ja ne tražim ništa na silu - govorio je Ša.

Kako Tara non-stop ponavlja da je Mateja Matijević njena najveća ljubav, stiglo je pitanje za Ša kako to komentariše, dok je on potpuno svesno priznao da veruje u to da je Mateju najviše volela, sa čim se i sam Mateja složio, a zatim je Tara ponovo sve potvrdila.

Marko Osmakčić žestoko je zaratio sa Marijanom Zonjić i Anom Spasojević, zato što su izneli kako je on neprestano merkao Marijanu tokom žurke, što je potpuno poremetilo njegovu vezu sa Viktorijom Mitrović. I tokom emisije "Pitanja gledalaca", Ana i Marko su nastavili svoj sukob, a on je nizao uvrede na njen račun, čime je zgrozio sve ukućane.

Tara i Ša nisu dugo izdržali bez svađe, pa mu je ona napravila ljubomornu scenu zbog prijateljice, Ane Jovanović, sa kojom je Ša ušao u komunikaciju, što njoj izuzetno smeta. On je odmah krenuo da joj se pravda, pa joj obećao da do toga više neće dolaziti.

Međutim, Tara nije bila ljubomorna samo na Anu, već i na Dalilu, sa kojom je zatekla Ša u garderoberu. Ona nije mogla da iskontroliše svoj bes, pa je ponovo nasrnula na Nenada i udarila ga preko usana, što je potpuno šokiralo i Dalilu i repera.

Odmah nakon emisije, Milica i Mensur su se osamili, pa započeli brutalnu svađu, koja je trajala do ranih jutarnjih časova. Naime, on je saznao da je Milica razgovarala sa Anđelom Rankovićem, inače prvim rijaliti dečkom Mine Vrbaški, pa je napravio haos:

Ti si smrad koji me laže! Ti petljaš - rekao je Mensur.

Nemoj meni da glumiš žrtvu i patetiku. Ženo, ti imaš loše namere! Lažeš! Ti bi bila sa pola momaka ovde, praviš mi cirkus od odnosa! Ja kad radim nešto sa strane, ja sam rekao istinu, a ti sve lažeš - pričao je on.

Za Anđela nisam, jer je pričano o našem odnosu - rekla je Milica.

Zadrugari su se polako pripremili za spavanje, a Dalila je završila u krevetu Cara, gde su razmenjivali nežnosti, kao da nikada do raskida nije ni došlo. Dejan joj je brzo udario kontru, pa otišao u postelju Aleksandre, sa kojom je razgovarao i bolje se upoznavao, a ona mu je u jednom momentu poručila da joj deluje "ukusno".

U video - prilozima pogledajte detaljnije.

Autor: M. I.