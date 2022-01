POMEN LEGENDARNOG MUZIČARA NEĆE BITI ODRŽAN! Ćerka Đorđa Balaševića otkrila razlog i poslala JASNU PORUKU fanovima svog oca!

Evo o čemu se radi!

Muzičar Đorđe Balašević preminuo je pre godinu dana u 67. godini života u Novom Sadu, a za dvadesetak dana biće prva godišnjica od njegove smrti.

Đoletova ćerka, Jelena Beba Balašević, oglasila se i objasnila da porodica neće održati jednogodišnji pomen:

- Obeležavati dan kad je neko tvoj otišao sa ovog sveta, nije nešto što se ikad praktikovalo u našoj kući. Ne zbog "nedostatka poštovanja" nego upravo suprotno. Tog nekog sećaš se svaki dan, srećeš ga u bezbroj malih dnevnih događaja, od ulice kojom ste prolazili, pesmi koju ste komentarisali, sportskom događaju, susretu sa zajedničkim likovima. I ne, nije ti potreban taj datum u godini da bi obeležio svoje sećanje na tog nekog. Od svih prelepih i predragocenih dana koje provedeš sa tim nekim, gotovo je uvredljivo obeležavati baš taj dan - napisala je Jelena na svom Fejsbuk nalogu.

Jelena je nakon smrti svog oca počela da piše pesme, a sada se osvrnula na njegovu muziku, ali i fanove:

- Oni koji su slušali i razumeli Đoleta, setiće se da je on tu neminovnost u svom fazonu zvao "formalnost koju treba da obavim"… Dan kad sam rođen, Sveti Luka, Bogojavljenska noć, Prvi januar popodne, Noć kad je Tisa nadošla, i tako dalje, da ne govorim o tome da je napisao i knjigu koja u svom nazivu ima i Kalendar - priča Đoletova ćerka i dodaje:

- Pa sigurno možemo da izaberemo neki drugi datum koji bi daleko adekvatnije išao uz imidž Večitog Klinca koji nas je tolike godine radovao… Ako želimo da pokažemo svoje poštovanje, zahvalnost, ljubav i sreću što smo voleli Nekog, logičnije je da to bude dan kad je on stigao na ovaj svet… A ne otišao sa njega… Dakle, samo za one koji drugačije gledaju na sve to: svećama je mesto, zna se gde… Imajte poštovanja i razumevanja prema nama koji živimo u Jovana Cvijića… Mislim da nema potrebe dalje da objašnjavam zašto… Te sveće imaju svoj pridev koji izbegavam da koristim sada, ali odnosi se na lokaciju… A to nije porodična kuća - smatra Balaševićeva koja se prisetila svog oca i veze sa njim:

- Svi vi ostali koji kapirate, izvinite što moram tako direktno da se obratim… To je samo za malobrojne likove koji su se prošvercovali u fanove, ubrljali nam ime i imidž pravih Đotova, bavili se time ko je šta od nas obukao, rekao, napisao, zabranjivao i druga lupetanja Zaludnih koji su pogrešno doživeli mog oca na prvom mestu…

- Što se mene tiče, ma koliko to grubo zvučalo, oni koji od čitavog tog života i njegovog bezvremenog dela izaberu da obeležavaju taj datum, nisu ništa ukapirali Đoleta. Ne pitajte me kako znam - rekla je Beba u svojoj objavi.

Autor: P.R.