URAGANKA SMUVALA EDITINOG BIVŠEG! Ivana Nikolić osvojila političara, koji je slab na atraktivne pevačice! OVO SU SVI DETALJI!

Osladilo mu se!

Uraganka Ivana Nikolić smuvala je donedavnog dečka Edite Aradinović, hirurga i političara. Atraktivna pevačica ga je nedavno upoznala, a ubrzo su se zbližili i započeli vezu, navode izvori koji kažu da je ova ljubav jedna od glavnih tema na estradi.

Očigledno je da je ovaj političar slab na popularne i lepe pevačice sa domaće javne scene i da ne može da im odoli.

Nakon veze s bivšom članicom grupe Ministarke, s kojom je bio u tajnosti, on je prešao na njenu podjednako atraktivnu koleginicu.

Kako kaže sagovornik blizak pevačicama, on je oduševljen Ivaninim izgledom, harizmom i energijom. Već pri prvom susretu se između njih osetila hemija, a to su primetili i svi prisutni. Iako su njih dvoje pokušavali to da sakriju, bilo je i više nego očigledno da se dopadaju jedno drugom, pa su nastavili da komuniciraju i da se viđaju i nakon te večeri.

Ipak, iako je održavala kontakt sa političarem, Ivana nije želela da uleće u vezu sa njim jer je čula za njega i Editu. Međutim, kada se uverila da je skroz raskrstio sa Aradinovićkom, pristala je da se zbliže. Odlučila je da mu da šansu i otpočne vezu s njim, koja je, po rečima sagovornika, i više nego uspešna.

Navodno, Ivana i on se odlično slažu i funkcionišu, a čini se da je pevačica zaljubljena u njega do ušiju. Vreme provode kako sami, tako i sa društvom. Ipak, njih dvoje svoju vezu ne žele da ozvaniče u javnosti još uvek jer smatraju da je rano. Isti slučaj je imao i sa Editom, sa kojom je romansu krio od medija. Razlog za to je što je jer još uvek bio u zvaničnom braku sa suprugom, sa kojom ima i sina, iako već neko vreme nisu živeli zajedno.

