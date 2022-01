'RODILA ME JE PRE VELJKA I ANASTASIJE, PA ME JE PREDALA...' Pevačici dosadilo da je UPOREĐUJU s Cecinom ćerkom, pa svima odbrusila!

Progovorila i o estetskim korekcijama.

Pevačica Marina Visković često dobija komentare da ima neverovatnu sličnost sa koleginicom Anastasijom Ražnatović, ćerkom Cece Ražatović. Naime, njih neretko porede, a Marina često ističe da joj ne smeta što je to tako, budući da je Anastasija veoma lepa devojka. Ipak, sada je rešila da svojim pratiocima na Instagramu odgovori na malo drugačiji način.

- Da li ste ti i Anastasija sestre? Mnogo ličite? - pitao je pevačicu jedan od pratilaca, a ona je kroz šalu odgovorila.

- Jesmo. Mene je Ceca rodila pre Veljka i Tase, ali me predala Gordani, jer je morala da snima pesme i gradi karijeru - napisala je ovu duhovitu dosetku Marina, istakavši da sa Cecom i Anastasijom gaji duboko blizak prijateljski odnos. Uz to ona je objavila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj i te kako podsećaju.

- Vrh nosa sam korigovala i usta, koja sam izvadila iz čak trećeg zahvata, jer su se deformisala bila i izgledalo je grozno, fuj! Nikada to ne bih više uradila. Smrt za sve džombe na ustima! Hvala Bogu, sada je sve ok. Znači jagodice nisam, zatezala oči nisam i to mi je jezivo, izgledaju svi kao da su poludeli - odgovorila je Marina o estetskih operacijama.

Autor: M.K.