SAŠA MATIĆ OBJAVIO SNIMAK STAR DVE I PO DECENIJE! Evo kako je poznati pevač izgledao na početku karijere, a fanove pitao JEDNO! (VIDEO)

Saša imao bitno pitanje za svoje fanove!

Pevač Saša Matić objavio je video na Instagramu koji je nastao pre 24 godine, na početku njegove karijere. Naime, pevač je istakao da su godine brzo proletele, ali se usput prisetio kako je izgledao.

- Pre 24 godine... Proletele su. A opet, svega je stalo u njih. Kako vam se sviđa danas ovo? Ima li mnogo razlike u pevanju? - napisao je Matić u opisu videa.

Podsetimo, pevač Saša Matić na Savindan je bio domaćin škole "Banović Strahinja", a tom prilikom dao je i svoju donaciju. On je školi poklonio klima uređaje, ali i opremu za muzički kabinet...

- Za zadovoljstvom sam prihvatio da danas budem domaćin. Obe moje ćerke su tu, jedna završava školu "Banović Strahinja", a druga je završila prošle godine. One su verovatno ponosne što im je tata danas domaćin. Čast i domaćin je biti domaćin školske slave. Ćerka se danas sprema za hor, a to me je podsetilo na dane kada sam ja bio vodeći glas u horu. Bio sam najpopularniji u školi i zbog pevanja i zbog sviranja.

- Ja sam imao jedini ukor jer sam bežao sa časova hora. Ja sam u to vreme još kao muzičar smatrao da nema potrebe da budem tu i zbog toga sam dobijao ukoro.

Autor: M.K.