'LEBDELA SAM IZMEĐU ŽIVOTA I SMRTI!' Ovako je Ksenija Vučić govorila o BOLNOM periodu nakon operacije! Njena ispovest tada je NAJEŽILA SRBIJU!

Večeras je u Beogradu, iznenada, u 56. godini, preminula Ksenija Vučić, novinarka i autorka emisije "Pravac".

Ksenija je iza sebe ostavila dvoje dece, a pre samo tri godine gostovala je u kultnoj emisiji ''Magazin In'', kada je kod Sanje Marinković pred milionskim auditorijumom televizije ''Pink'' otvorila dušu o teškom životnom periodu kroz koji je prošla.

Ksenija Vučić, rekla je da je u najboljim godinama svog života shvatila da više nema vremena za neke ljude i stvari, jer je, kako kaže, završila u bolnici.

- Shvatila sam to kroz jedno prilično bolno iskustvo. Bolnica je bila u pitanju, da ne dužim... Jedno vreme sam lebdela između života i smrti - izjavila je ona u pomenutoj emisiji.

- Imala sam vremena tada da neke liste prioriteta promenim i dosta presložim. I to je to. Mnogo se bolje osećam nakon toga - rekla je Ksenija Vučić u "Magazinu In."

Autor: M.M.