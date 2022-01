'URADILI SU TO NAMAZANO' Oglasio se Rasta, autor Darinog hita koji su Španci iskopirali za Evroviziju: Možemo da ih tužimo

Evropski mediji danas bruje o tome da je Šanel, španska predstavnica na Evroviziji, iskopirala pesmu Dare Bubamare "Ekstravagantno", a sada se tim povodom oglasio i reper Stefan Đurić Rasta, jedan od autora hita naše folkerke. Njega je zatekla informacija da je njegov autorski rad poslužio nekom da napravi pesmu za Evroviziju, pa je komentar dao nakon što je poslušao spornu pesmu "Slomo".

Podsetimo, mediji u Španiji kao i društvene mreže "gore" od navoda da je u pitanju plagijat i da se jasno čuje sličnost između Darinig hita i ovogodišnje predstavnice Španije na prestižnom takmičenju koje će biti održano u maju u Italiji.

No hatear no significa que no se pueda hablar de la cantidad de irregularidades que han sucedido en el #BenidormFest : el voto del jurado, las relaciones entre candidatas y jurados, las normas sobre las canciones, etc. pic.twitter.com/E51FCCXC2f