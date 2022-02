BOL ZA ŠABANOM NE JENJAVA! Hasan Dudić na IVICI SUZA, ne prestaje da tuguje zbog njegove tragične smrti: Ostaje mi samo da PATIM!

Bolne reči cepaju dušu!

Pevač Hasan Dudić bio je na bolničkom lečenju u decembru prošle godine, usled brojnih zdravstvenih problema izazvanih koronavirusom.

On je sada progovorio o teškom periodu.

- Nije taj osećaj prijatan uopšte... Navikao sam u životu, što kažu, na sve muke i sve patnje, na dobre i loše strane života, ali ova korona vrlo je, vrlo neprijatna. Nisam ja jedini koji je to zapazio, mnogi ljudi su oboleli, mnogi i umrli, ali ja sam jake posledice imao, primao sam i kiseonik - kaže Hasan.

Posebno ga srećnim čine unuci, a trudi se da bude super deda, za razliku od njegove bivše supruge Zlate Petrović, za koju kaže da nekada zna da im bude malo naporna.

- Uvek ja mislim o njima, šaljem sve što treba... Ja sam tu. Nisam im naporan kao baba Zlata (smeh). Ona bude malo neugodna, a deca su osetljiva i prepametna, ne možeš njima da soliš pamet. Trudim se da budem dobar prema njima, da se šalimo... Usmeravam ih da budu najbolji.

Uskoro će se, sredinom februara, navršiti još jedna godišnjica smrti kralja narodne muzike Šabana Šaulića, koji je tragično nastradao u saobraćajki u Nemačkoj. Hasan, Šabanov brat, i dalje ne može da se pomiri sa tim da ga više nema.

- Uvek sam bio sam, nemam podršku ni od koga. Ko me je podržavao? To je bio moj pokojni brat Šaban Šaulić. Njega nema više, meni je ostalo samo da patim za njim. On je jedini u familiji mislio u meni... On mi je u srcu dok sam ja živ. Uvek bi me podržao i ja sam uvek bio za njega, ali nadam se da ću naći neke ljude koji će me podržati da napravim moj koncert, sa mojim pevačima, da se narodu i mladoj publici predstave moje pesme, koje vole i pevaju, a ne znaju da su to moje pesme.

Autor: M.M.