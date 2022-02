PROLAZILA SAM KROZ PSIHIČKE TURTURE: Edita progovorila o teškom periodu, priznala da je imala CRNE MISLI, pa poslala JAKU PORUKU!

Prošla kroz pakao!

Pevačica Edita Aradinović nedavno je progovorila o njenim teškim trenucima u životu, u kojima je pomišljala i na najgore. Naime, region je potresla priča o samoubistvu jutjuberke Kristine Kike Đukić, nakon čega se poteglo pitanje da li roditelji uopšte znaju šta im deca rade kada im nisu u blizini.

- Ja sam imala više puta takve misli u svojoj glavi, žao mi je što sam to imala i što je porodica prolazila kroz to, nije bilo blizu toga, ali znam kakav je osećaj kada misliš da te niko ne prihvata, kada si diskriminisan, ali to je samo u glavi tog nekog ko pati, ko ima problem, što se tiče vršnjačkog nasilja stvarno nisam deo toga, ja znam kako bih vaspitavala svoje dete... - rekla je Edita u jednoj emisiji i dodala:

- Prolazila sam kroz period turture psihičke, to je bilo nedavno, tako sam osećala da ja to neću podneti, užasno je što ja to pričam, ali ja to nikada ne bih uradila, svačiji život vredi.

