'NE MORAM DA JURIM NIŠTA!' Evo kako je Ceca pričala o Bogdanu neposredno pred RASKID! Nije htela da stane na ludi kamen!

O njihovom raskidu bruji region!

Vest da su pevačica Svetlana Ceca Ražnatović i Bogdan Srejović stavili tačku na vezu dugu više od godinu dana uzburkala je javnost, a oboje su poručili da će zauvek ostati prijatelji.

Ceca je pre svega par nedelja otvoreno komentarisala njihovu vezu.

- Teško da mene nešto sada može da menja, jer sam formirana ličnost, pa tako i on. Naša veza se bazira na ljubavi, poverenju i kompromisu, jer bez kompromisa se ne može, ne postoji jednosmerna ulica. Zrela sam, stabilna osoba, on je takođe takav čovek i nama nije teško da funkcionišemo. On odlično zna sa kim je u vezi, takođe ja znam šta on voli, šta mu prija i jako mi je lepo. Mirna sam, srećna i zadovoljna, a taj mir nema cenu - kazala je tad za "Pink", pa otkrila zašto ne želi da ponovo staje na "ludi kamen".

- Ne moram da jurim ništa. Ostvarena sam kao majka, što je najbitnije u mom životu, i taj papir mi ne znači ništa da bi jedan odnos funkcionisao. On takođe iza sebe ima brak i dete, niti on juri neke stvari, da sada formira porodicu pa da očekuje decu, tako ni ja... Nama samo prija da smo mi zajedno, da što više vremena provedemo zajedno, da ulepšamo jedno drugom život, svakodnevnicu, a taj papir apsolutno mi neće nadograditi odnos, niti doneti nešto lepše, novije - rekla je tom prilikom.

Autor: M.M.