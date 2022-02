KIJA KOCKAR UPISUJE FAKULTET?! Pobednica 'Zadruge' rešila da otvori novo poglavlje u svom životu, a OVO je razlog! (FOTO)

Naoštrena!

Pevačica i pobednica prve se sezone rijalitija "Zadruga", Kristina Kija Kockar otkrila je svojim pratiocima na Instagramu pojedinosti iz svog života.

Naime, ona je odgovarala na pitanja na Instagramu i priznala koji fakultet bi upisala.

- Pravni... Što i nameravam ali čekam da prestane ova "online" nastava jer mi je to potpuno glupo - rekla je Kija, a onda je usledilo i sledeće pitanje na konto toga.

- Što baš Pravni fakultet - pitali su Kiju.

- To me je uvek zanimalo. Nisam upisala jer sam znala da moram da ostanem u Srbiji. Zato sam otišla u hotelijerstvo i to me je odvelo na prelepa mesta baš u pravom trenutku (za one koji su mi postavili pitanje za faks - ovo je odgovor). Dosta sam uz najboljeg druga naučila o pravu. Volim i politiku, psihologiju, ali i produkciju - odgovorila je Kija.

Autor: P.R.