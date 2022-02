'SA PETIM DETETOM BIH LAKO!' Mirka Vasiljević se nedavno porodila po ČETVRTI PUT, a sada progovorila o novoj prinovi!

Glumica kaže da je neophodna organizacija posla kada imate četvoro dece, pa se tako tačno zna kojim danom sa kojim detetom vežba zadatke.

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić su četvrto dete dobili pre pet meseci, a lepa glumica se uveliko vratila poslovnim obavezama. Iako iza sebe ima veliki broj zapaženih uloga, kako kaže, njen najveći projekat su deca.

- Ja sam od svoje 20. godine dobila svoj prvi životni projekat, a to je prvog sina, zatim ćerku, sina pa ponovo ćerku. Najveći, najzahtevniji i najozbiljniji, a opet u neku ruku najjednostavniji projekat su naših četvoro dece. Najviše bih volela da kada oni odrastu, postanu svoji ljudi i imaju svoje porodice da mogu da ih pogledam i kažem da sam dobar posao odradila - kaže glumica i odgovara da ima vremena i za peto dete.

- Za sada ne razmišljamo o novoj trudnoći jer želim da se posvetim četvrtom detetu i naravno njima troma, jer je to velika odgovornost, ali postoji mogućnost, kod nas to nikada ne zna. Mogu da kažem da mnogo drugačiji pogled imam na ovu bebu nego prethodne tri, jer opet više vremena je prošlo i više životnog iskustva imam. Sa petim bih lako - kroz osmeh kaže Vasiljevićeva.

Mirka otkriva kako izgleda njen život sa četvoro dece i suprugom fudbalerom, koji ima mnogo obaveza, a da opet ni ona nije zapostavila svoju karijeru.

- Mislim da su dani apsolutno vrlo slični kao u ostalim srpskim porodicama. Prosto niste više vi na prvom mestu, vaše potrebe i želje. Sa druge strane, smatram da roditelj ne treba u potpunosti sebe da zanemari zbog dece. Jednostavno, ako izgubimo sebe i ako smo nezadovoljni onda nećemo valjati ni najbližoj okolini - iskreno priča Mirka i dodaje:

- Ako smo na Kipru, tu je malo drugačiji red nego u Srbiji. Na prvom mestu da se oko škole sve obavi. Trudim se da pomognem koliko mogu, već se zna sa kim učim ponedeljkom, sa kim utorkom, a sa kim sredom. Oni gledaju da ostale dane, što ja ne stignem, urade sami. Što su stariji, to su svesniji da jedan drugome mogu da budu oslonac, pomoć i podrška, što mi je drago. Naravno, tu su i njihovi treninzi, imaju devet treninga nedeljno, svako od njih po tri. Vikendom su utakmice. Na Kipru imamo jedan ritam, a kada dođemo u Beograd sve se promeni. Društvo dolazi kod nas na spavanje pa onda oni idu kod njih. Ume da bude naporno, ali želim da imaju naviku da ugoste i budu dobri domaćini. Mi smo želeli veliku porodicu, to smo i dobili tako da se trudimo da u tom kolu igramo.

Nakon četiri porođaja, glumica i dalje ima zavidnu figuru koju svaka žena priželjkuje. Mirka otkriva da je tajna vitke linije disciplina:

- Ja sam vrlo samokritična i često nalazim nešto što mi ne odgovara na telu. Ne smatram to nekim veliki problemima koji ne mogu nekim malim korekcijama da se dovedu u red, kao na primer pojačana teretana, redukovanje ishrane i raniji odlazak na spavanje, što mislim da je jako bitno, a da svi zanemarujemo. Uvek kada pogledam neke slike od pre par godina shvatim da ono što sam tada sebi zamerala uopšte nije bilo tako. Često sam mislila da sam gojaznija nego što treba, a sada shvatam da to nisam bila, ili sam mislila da mi je kratka kosa, a zapravo je duža nego sada.Protekle četiri godine sam intenzivno trenirala, pa sam sada u trudnoći napravila malu pauzu. I tokom nje sam vodila računa o ishrani, nisam se prejedala ali sam vodila računa da bude dobro i meni i bebi i da ona dobija sve što joj je potrebno. Nažalost, svesna sam da je pauzi došao kraj, ne mogu da priuštim sebi da čekam svaki naredni ponedeljak kako bih počela, jer tada on nikada neće doći. Disciplina je ključ svega. Moram da pomenem i genetiku.

Glumica otkriva da je njena ljubavna priča dobila zrelost.

- Nas dvoje smo zajedno još od tinejdžerskih godina, tako da odrastamo zajedno. Mnoge stvari smo menjali, učili, sazrevali. Rano smo dobili decu, sada je već malo drugačije nego kada su bili bebe. Moraju da snose posledice ukoliko naprave neku glupost. Nema više povlađivanja: "Mali je, nije znao". Kada smo bili mladi, Vujadin je pomagao koliko je mogao oko dece. Ja sam možda imala malo više iskustva jer imam 10 godina mlađeg brata, te sam donekle i učestvovala u njegovom odrastanju. Sada, kada smo dobili i četvrto dete, Vujadin dosta više pomaže, dosta je uključeniji, sve mu je poznatije i nema više toliki strah od bebe i toga da joj slučajno ne naškodi - otkriva Mirka.

Autor: P.R.