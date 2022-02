ANASTASIJA ZAGLAVLJENA U DUBAIJU! Ražnatovićka se oglasila nakon HAOSA koji je preživela na odmoru, pa priznala da je prošla kroz PRAVI PAKAO! (FOTO)

Evo šta se desilo!

Mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović propustila je let u Dubaiju i mogućnost da se sinoć vrati u Beograd, a to je i saopštila svojim pratiocima.

Ovoga puta, ona se ponovo oglasila i neraspoloženo izjavila da se njenoj drugarici Dariji i njoj svašta izdešavalo juče i danas u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Nema šta nas nije zadesilo danas, ali ključ je u tome da ostanete pozitivni čak i kada vam dođe da bljujete vatru na sve živo!

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Pevačica je juče otkrila šta je sve doživela i kakve su im se neprijatnosti dogodile.

- Propušten let zbog spleta nesrećnih okolnosti. Čekanje 10 sati do sledećeg. Ovaj retko Merkur me sabija. Platile smo nove karte, spavale smo dva sata i od pet jutros smo na nogama – napisala je Anastasija.

Autor: P.R.