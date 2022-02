Bio je uveren u jedno!

Željko Samardžić već dugo uživa u ogromnoj popularnosti i njegove se pesme rado slušaju. Međutim, svojevremeno, prema sopstvenom priznanju on je izbegavao da na nastupima izvodi „Kafansku pevačicu", uveren da ne pripada datom ambijentu.

- Čak sam jedno vreme izbegavao da na koncertima pevam „Kafansku pevačicu", jer sam mislio da to nije za taj ambijent, ali kada sam shvatio koliko je ta pesma popularna, to je bez veze. Mene nije ničega stid što sam uradio. To je možda dar od Boga što mi polazi za rukom da pevam razne žanrove. Treba određeno iskustvo da bi vam to sve pošlo za rukom - iskren je bio Samardžić.

- Krenuo sam da pevam narodnjake, ni sam ne znam kako. Devedesetih godina kada si morao svašta pevati, kada si preživljavao, svašta sam naučio što do tad nisam znao i osetio sam da to meni polazi za rukom. Ja sam prihvatio te pesme sa narodnim prizvukom i onda je došao momenat da pređemo na pop. Braja mi je rekao: „To može da te zaboli, ali imaš podršku od mene". Izgleda da sam uspeo da prenesm svoja osećanja na publiku - zaključio je pevač tom prilikom.

