BREGINO DETINJSTVO NIJE BILO NIMALO LAKO: Roditelji mu se rano razveli, odrastao je sa majkom, a zbog OCA zamalo da izgubi KARIJERU!

Ovo su malo poznati detalji njegovog života!

Porodica Gorana Bregovića (71) do sada se sigurno navikla na teret njegove dugogodišnje slave ali je on ipak nastojao da im takvu vrstu pritiska olakša kad god je mogao.Zato njegova supruga Dženana s kojom je u braku gotovo pune tri decenije bira život izvan javnog miljea, dok su Bregine naslednice Ema (26), Una (20) i Lula (17) ponekad i pristajale da se nađu u medijima, naročito Ema koja se takođe bavi umetnošću.

Ove godine čuveni muzičar konačno će dočekati da mu sve naslednice budu punoletne i moći će da se osvrne iza sebe i pogleda kako se pokazao kao otac, sada kada je sve ćerke izveo na put.

Iako retko govori o ćerkama, svojevremeno se o ovoj temi oglasio komentarišući kakav je uticaj na njihovo odrastanje moralo ostaviti to što imaju tako zauzetog tatu koji je mnogo toga propustio dok je gostovao po različitim turnejama.

- Oni su navikli da sam ja otac na službenom putu i nije neophodno da proveravaju da li sam tu svakog dana. Koliko sam od života naučio, to je da su majke neophodne deci, a očevi ne znam tačno čemu služe, ali vidim da služe nečemu. Još uvek nisam ustanovio to - rekao je svojevremeno Goran, ali ipak ponudio svoje viđenje očinske odgovornosti.

- Verovatno se deca osećaju sigurnije sa ocem. Deci je potrebno puno oslonaca u životu, treba im da se na više mesta naslone kako bi se osećali sigurno, da bi mogli da koračaju sigurno. Tu nastupa otac. Vidim da su moja deca sama podelila roditeljske uloge u našoj kući, pa je mama tu za fiziku, a tata za metafiziku. Kada imaju radove u školi, meni se obrate za metafizičke teme, jer ja sam studfirao filozofiju pa sam zgodan za taj segment - objasnio je Bregović.

- Moji su se razveli veoma rano, a ja sam odrastao sa majkom. Iz tog nekog prvog perioda sećam se i tate. Kada sam doneo kući prvi novac sa sviranja on mi je rekao: "Nećeš valjda da se baviš tim ciganskim poslom", a eto mene u tom ciganskom poslu i dan danas. Kada deci želite dobro, vi više niste ni sigurni šta je to. Da li je dobro želeti im te neke sigurne, utabane puteve, ali pretpostavljam da svi roditelji to tako rade jer se suviše boje nepoznatog. Zato ću ja svoje ćerke podržavati u svemu što budu odlučile. Bitno je napraviti im ambijent u kojem će odrastati kao pametna deca a onda će valjda posle i same smisliti šta je najbolje za njih - ispričao je frontmen nekadašnjeg "Bijelog dugmeta".

Autor: M.K.