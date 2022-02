PEVAČ SA MAJKOM I SESTROM BIO U ZATVORU?! Bojan Leksington sa 16 GODINA završio iza rešetaka, i dalje ima traume i napade panike zbog HAPŠENJA!

Šok!

Pevač Bojan Vasković Leksington sa 16 godina bio je u zatvoru sa majkom i sestrom, a razlog za to je užasavajuć. O njemu se malo zna i svoj život vešto krije sve o svom privatnom životu, a nedavno je njegov rođak progovorio za medije.

Naime, kako govori pevačev rođak, Bojan i dalje ima traume od vremena koje je proveo u zatvoru sa samo 16 godina. Malo ko zna da je Bojan završio iza rešetaka, gde je sa sestrom i majkom proveo osam meseci. Kako rođak za medije tvrdi, svaki put kada se priseti scena hapšenja bude mu muka, a jezivi prizori mu nikada nisu izašli iz glave.

- Nikad Boki to neće moći da prevaziđe. Često se budi u znoju, ima noćne more, a ponekad i napade panike. Opasne su to stvari kad vas uhapse na pravdi Boga, a vi ni krivi, ni dužni - započinje rođak i nastavlja:

- Stalno mu se vraćaju slike hapšenja, trenutka kada odvode i njegovu majku i sestru, zatim rešetke su mu stalno pred očima. Ipak je on bio još dete, a to ni stariji ljudi ne mogu lako da podnesu. Sve mu to jako teško pada, i danas kad vidi policiju, čak i saobraćajnu, veoma se uznemiri. Ostaće to trauma za ceo život, a šteta, nema boljeg dečka od Bokija - završava rođak za medije.

Autor: P.R.