ŠOK TVRDNJE BEKUTINIH KOMŠIJA: Pevačica BAJE ispred Aninih vrata?! Otkrivaju šta se dešava u zgradi posle Mrkine smrti!

Da se naježiš!

Ana Bekuta i dalje je u žalosti zbog gubitnka voljenog Milutina Mrkonjića, a njene komšije kažu da je retko viđaju i da ni sa kim ne komunicira. Nedavno je izašla vest da je ispoštovala sve običaje koje je trebalo da završi u proteklih 40 dana.

Navodno, neke komšije su primetile da se veoma čudne stvari dešavaju ispred njenih ulaznih vrata.

- Ta žena je dolazila dva puta, a Ana Bekuta tada nije bila kod kuće – započinje izvor i dodaje:

- Da ne grešimo dušu, možda je ona samo došla da poseti Anu, ali nam je čudno… Što se onda zadržavala toliko kod vrata. Nešto je i mazala oko štoka, a posle sam čula da je bila i na grobu Mrkinom. Sve mi je to baš jezivo, Ana je utučena i tužna, žena je u žalosti… Ako joj sad neko nešto baje, onda stvarno nema smisla. Nije ona to zaslužila - navodi izvor.

- Opet kažem, možda je ta pevačica imala najbolje namere, mada nam je svima iz zgrade sumnjiva, kako to da dolazi baš kada Ana nije tu i još je viđena i na groblju. Ani sad samo fali da joj neko podmeće crne magije i gluposti. Možda ona žena u to i ne veruje, ali ima svega, ima neka viša sila i to nije za igranje. Samo da Bog njoj podari sreće i zdravlja, jaka je ona, ali bi morala da obrati i pažnju ko joj se mota oko stana, ima danas mnogo zlobnih ljudi - zaključio je izvor.

Autor: M.M.