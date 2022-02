'KO IH DIRNE, NEĆE DOBRO PROĆI' Bivša ljubavnica Miroslava Ilića JAVNO ZAPRETILA na Fejsbuku! Oglasila se u JEKU SKANDALA, pa otkrila 3 šok stvari

Njeno novo oglašavanje privuklo je pažnju njenih pratilaca na mreži.

Mirjana Antonović, bivša ljubavnica pevača Miroslava Ilića, godinama se sudskim putem bori kako bi dokazala da je on otac njenog sina Devina, a njene objave na društvenim mrežama izazivaju veliku pažnju. U najnovijoj, Mirjana otkriva tri stvari o sebi i poručuje da se neće dobro provesti oni koji ne misle dobro njenoj deci.

- Već se dugo godina družimo i mislim da ste imali prilike da me malo i upoznate. Sa sledećim ste većinom upoznati, ali dobro je da vam ponovim. Znate da su moje životno blago porodica i deca, ne samo moja već sva deca sveta. Ako ih neko dotakne, za njih skačem u vatru, i taj koji ih povredi sigurno neće dobro proći. Nema te prepreke, vremenski period, ni bilo koje zlo, čak ni smrt, koje može to da izmeni. Svoju decu sam vaspitala da budu pošteni ljudi i da u životu uvek prate hirarhiju vrednosti, a i ako nesto započnu, to moraju i da dovrše. Bezbrižna sam da i kada ja više ne budem u stanju, da će oni dovršiti sve započete projekte - napisala je Antonovićeva, pa nastavila o prijateljstvu.

- Drugo što znate o meni je to da jako volim i cenim svoje prijatelje. Ako im nesto zatreba, a u mogućnosti sam da pomognem, preplivaću okeane i u tome nema prepreke niti mere. Iskreno prijateljstvo mora biti iskreno, i to se godinama gaji. Hvala Bogu ja baš imam dobre i principijelne prijatelje oko sebe, a još uvek gajim i nova prijateljstva - otkrila je o sebi.

- Treća stvar je da neizmerno prezirem nepravdu, laž i lažljivce. Često sam tu laž osetila na svojoj grbači. Ne samo da je ubitačna za žrtvu već je na kraju još štetnija i opasnija za inicijatora. Istina je jedna i nju cenim izvan svega. Moja reč je za mene svetinja. Ako nešto ne mogu, kažem ne mogu, ali ako dam svoju reč da ću nešto da obavim ili neku tajnu da čuvam, to je ili završeno ili zakopano. Eto, ja nimalo nisam komplikovana, mnogima je to već jasno, ali bih volela svi oni koji još to ne znaju, da budu sigurni da je tako, bez obzira na to da li se to nekome dopalo ili ne - završila je Antonovićeva.

