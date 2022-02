'TO JE JEDINA STVAR U KARIJERI ZBOG KOJE ME JE SRAMOTA!' Mina posle 14 godina otkrila detalje TUČE sa Indi: Bila je velika PROVOKACIJA sa njene strane!

Sve se odigralo 2008. godine...

Pevačice Mina Kostić i Indira Indi Aradinović važile su za ljute rivalke nakon što se u javnosti saznalo da su imale ozbiljan okršaj. Naime, njih dve su se potukle na jednom muzičkom festivalu 2008. godine, što je izazvalo skandal velikih razmera, a pored brojnih nagađanja u medijima nikada nisu otkrile pravi razlog svađe i fizičkog obračuna.

Kako se navodilo u medijima, u pitanju je bio izvesni muškarac, a Mina ne krije da ju je i dan danas sramota zbog ovog javnog incidenta.

- Sramota me je. To je bila jedna velika provokacija s njene strane, ja nisam ni znala, niti me je interesovalo, niti smo se ikad družile. Verovatno ju je neko posavetovao da me tako iznervira i isproziva, i ja uopšte nisam razmišljala gde sam i pala mi je roletna - rekla je Mina, pa dodala:

Mina kaže i da tako nešto nikada više ne bi učinila.

- Bože moj, dešavaju se te stvari. I Lepoj Lukić se to dešavalo u njeno vreme. Ja se zbog toga jako kajem i jako mi je žao što sam tada tako odreagovala... Sada s ove tačke gledišta ne bih tako nikada odreagovala, baš bih iskulirala. To mi je jedina stvar u karijeri zbog koje me je sramota, ali sve je za ljude - rekla je pevačica.

Autor: M.M.