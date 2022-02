PRIZNALA GREŠKU! Nataša Bekvalac ODBILA da snimi pesmu Marine Tucaković koja je postala VELIKI HIT! Evo kojoj pevačici je to postala LIČNA KARTA!

Ko bi rekao!

Nataša Bekvalac važi za nekoga ko se ne libi da kaže ono što misli. Tako je i ovoga puta Bekvalčeva iskreno govorila o svemu.

- Ne volim ja to - lutka. Lutka je lepa, nema osećanja, ćuti. Zato sam i odbila jednu pesmu koju su Marina Tucaković i Damir Handanović napisali za mene. Posle toga je tu pesmu otpevala jedna moja koleginica i postala je hit. Nikad ovo nisam rekla, otpevala je Katarina Grujić - rekla je Nataša Bekvalac.

Podsećamo na reči te pesme:

"Moje rane su nevidljive te su rane uvek najgore dobar mi je zivot al’ nisam ja kao lutku su me imali kao lutku su me gledali a ja sa lutkama nikad nisam zaspala Dobar život imam ja sve sam to lažima ženskim kupila osmeh od milion dolara za suze bih sad ustupila"

Nataša je istakla da nije htela da je tako gledaju, i da je lutka bezosećajno biće, a da ona to nije.

Podsetimo, Nataša Bekvalac je 2013. godine izbacila singlove: „Kraljica novih ljubavi“ i „Bolesno te volim“. 2014. godine je uradila spotove za pesme „Mogu da prođem“ i „Najgora“. 2016. godine je, posle duže pauze, izdala CD pod nazivom „Original“. Na njemu se nalazi istoimena numera koja na Jutjubu-u ima 28.485.912 pregleda. Potom su usledili hitovi novijeg datuma.

Bekvalčeva je dobila ulogu i Drage Mašin u mjuziklu „Tajna Crne ruke“ reditelja Ljubiše Ristića. Imaće priliku da nastupi sa Radom Đuričin, Darom Džokić, Tanjom Bošković, Svetozarom Cvetkovićem i Vlastom Velisavljevićem. To je izazvalo revolt među nekim glumcima koji smatraju da pevačici nije mesto u pozorištu.

Autor: M.M.