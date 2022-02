'TO NE PRILIČI OŽENJENOM ČOVEKU I SPORTISTI!' Veljko Ražnatović se odrekao IZLAZAKA i KAFANA, otkrio kako živi u Titelu!

Momački život je za njega prošlost!

Sin Svetlane Ražnatović, Veljko Ražnatović potpuno je promenio život otkako se oženio Bogdanom Rodić i dobio sina Željka.

On se posvetio poslovnim obavezama i boksu, a svoju privatnost i život u Titelu čuva daleko od očiju javnosti. Veljko je nekada noći provodio u izlascima, a sada je istkao da je to za njega prošlost.

- Svi koji se kreću po kafanama po Beogradu znaju da već pet, šest godina unazad ne mogu nigde da me vide. To svi mogu da posvedeče - rekao je Veljko.

Na pitanje da li izlazi barem ponekad, kada mu obaveze to dozvole, mladi sportista kaže da ne.

- Ne izlazim nikad, posebno ne u kafanu. Kod kuće mogu da okupim drage ljude kada je neki važan datum, da se proslavi, i proveseli, ali da se smucam po kafanama ne. Prvo ne priliči oženjenom čoveku sa detetom i sportisti. Imam dva treninga dnevno, dobro se hranim i odmaram. To živim i to dišem, sedim kući sa porodicom, nema šta- objasnio je on.

