SEVERINU RAZAPELI NA MREŽAMA: Snimala spot na mestu gde je NESTAO MATEJ PERIŠ, pa navukla gnev sunarodnika!

Severina Vučković ponovo je iznervirala javnost svojim ponašanjem, ovog puta svoje sunarodnike iz Hrvatske. Kad se pojavila vest da je pevačica stigla u Srbiju i da snima spot u Beogradu na lokaciji u Beton hali, ljudi iz Hrvatske počeli su da ostavljaju komentare na svim društvenim mrežama, ali i mnogobrojnim portalima koji su preneli tu informaciju. Oni su jednoglasno napali Severinu i negodovali zbog ovog njenog postupka, ali i istakli da ih je ovim potezom osramotila.

Kritike

Sudeći po komentarima, njima je zasmetalo to što je Severina namerno odabrala mesto za snimanje spota koje se nalazi tik uz ugostiteljski objekat u kojem je poslednji put s prijateljima viđen Matej Periš, nestali dečko iz Splita.

- Sad ću otvoreno, ove me je čisto sramota što je iz Hrvatske. Dno dna je ovo što je napravila, nakon što joj je sugrađanin nestao, a bio je ovde. Ona dođe ovde da se zabavlja i snima. Ne znam šta reći... Nema ta obraza i morala, a lažno priča da ima. Ostani tamo napokon i više se ne vraćaj. Tamo je tvoj pravi dom i otadžbina - napisao je jedan od besnih građana Hrvatske ispod članka objavljenog na jednom portalu.

Bilo je i onih koji su ubeđeni da je Severina na ovaj način htela da odradi sebi reklamu.

- Opet ona po onome da je i loš PR dobar za karijeru. Ne razumem je, naizgled je inteligentna osoba, ali stalno vuče sulude poteze, i na privatnom i na poslovnom planu. Ko neki poremećaj ličnosti. Šta, dovukla se u Srbiju, pa baš u Beton halu? - glasili su komentari isprovociranih Severininih sunarodnika.

Maskirala se

Da jeste reč o marketinškom potezu Vučkovićeve, govori to da je ona snimala kadrove za spot u klubu, a to je mogla da uradi u bilo kom lokalu na nekoj drugoj lokaciji. Odabrala je baš da to bude u Beton hali, a preko svojih saradnika je dojavila medijima i paparacima da dođu u sredu uveče pri kraju snimanja da je slikaju kako izlazi iz kluba.

Severina je bila maskirana u stilu holivudske zvezde kako je ne bi prepoznali mediji koje je sama pozvala. Na sebi je imala krem komplet trenerku, crnu zimsku jaknu, na glavi je nosila kapuljaču, a lice je sakrila tamnim naočarima za sunce, iako je u tom trenutku bio mrak, i crnom zaštitnom maskom.

Autor: M.K.