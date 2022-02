DA SE NAJEŽITE! GATARA PREDVIDELA NJIHOVO PROKLETSTVO I KRAJ! Pogrešan korak pokrenuo TRAGEDIJU, a onda su stihovi iz pesama počeli da se OSTVARUJU!

Montenigersi je bio hip-hop bend iz Kotora, koji je od samog nastanka proganjao usud i prokletstvo.

Reper Nebojša Nebo Saveljić (28), brat Niše Saveljića koji je u jeku skandala jer ga je slavni košarkaš Vlade Divac pretukao zato što je njegovoj ćerki Petri slao poruke i muvao je, nastrado je 1999. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori.

Montenigersi je bio hip-hop bend iz Kotora, koji je od samog nastanka proganjao usud i prokletstvo. Naime, od tri člana benda samo je jedan ostao živ Igor Lazić. Od osnivanja grupe početkom devedesetih godina prošlog veka članovi su bili Igor Lazić, Nebojša Saveljić i Duško Nikolić.

Prvi album sa nazivom "Tajna marenda" izdat je 1996. godine, a nedugo nakon njegovog izdavanja Duško Nikolić je umro od leukemije. Drugi album "Allboom" izdaju 1998. godine, a sledeće godine izbacuju pesmu "So i tekila" koja je postala veliki hit.

Igor Lazić, poznatiji je kao Niggor, posle Nebove smrti oformio organizaciju "Sky Forever", čiji je primarni cilj kampanja protiv vožnje u pijanom stanju i sprečavanje rasta broja saobraćajnih nesreća u Crnoj Gori. Glavni slogan kampanje je "Ne brže od života".Nedavno je Niggor ispričao da je uradio nešto što nije smeo na Duletovoj.

- Na Duletovoj sahrani ja sam u grob ubacio naš zajednički CD. Napravio sam glupost, ali odakle sam ja to znao... Ja sam hteo da on sluša taj CD u tom nekom drugom svetu. Ali rekli su mi da ne bi trebalo u grob stavljati stvari od živih ljudi, posebno ne slike. Jedan vidovnjak mi je rekao da smo tada automatski zakopali i sebe i svoje karijere. Onda su se posle dešavale neke čudne stvari... - ispričao je Nigor za Balkan Info.

On je napomenuo da je jako čudno što je ceo taj drugi album Montenigersa bio neka vrsta predskazanja.

- Od samog naslova albuma "Allboom" - Sve je puklo. Jedino se jedna pesma za sada nije ostvarila. U jednoj pesmi ima deo koji kaže - Vazda sam isti i na nebu i na pisti, i biću takav dok me neko ne počisti... Onda se to Nebojši nije dopalo jer je to on repovao pa je prepravio i onda je bilo - Dok me starost ne počisti. Međutim desilo se da ga je neko drugi počistio - ispričao je Nigor.

Rekao je da i na kraju pesme koja se zove "2028" Nebojša ga pita - Hoćemo li preživeti?

- A ja mu odgovaram - Ne, ne, ti nećeš preživeti... To se obraća kao neki demon. Onda u pesmi "Tako ti je mala moja" koja je parodija "Bijelog dugmeta" kod nas stoji - Ej, stani, stani jadan ... I čuje se kočenje i lomljava kola. A Nebojšina devojka koja je poginula sa njim u toj saobraćajnoj nesreći govorila tom liku - Stani jadan, stani ubićeš nas, uspori... Bilo je preživelih koji su to posvedočili. A posebno pesma - Voljeli bi da si tu - koja dobija na značaju tek kad se sve izdešavalo... Stih koji peva Nebojša ide - Srešćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti - ispričao je Nigor.

