Emotivno!

Influenserka Dunja Jovanić živela sa psom Bejbi koju je mnogo volela, a sada je rastužila objavom i otkrila svojim pratiocima da je ona peminula.

- Draga moja Bekice apotekice, bila si najvažniji deo mog života još od zime 2010. kada te je Dunja kupila krišom u 2 rate od svog studentskog džeparca, jer je tata rekao da je pas ipak velika obaveza i da mi to ne treba. Bila si svih ovih godina moja najdraža obaveza na svetu. Koliko si me toga naučila, koliko sam se promenila uz tebe, kako si mi pokazala šta znači lojalnost i odanost i kako se voli... - napisala je na početku.

- Reč "ljubavi" nikada nisam mogla da prevalim preko usta dok na tebi nisam "izvežbala". Za sve ove godine, toliko sam puta bila izdana od svojih najbližih, ali nikada od tebe. Nikada se nisam osetila samom, a toliko je bilo prilika. Bila si moj najverniji prijatelj, vrlo često moj jedini saputnik u najtežim momentima i ako ikada budem dobra majka, to će biti zbog tebe - dodala je Dunja.

- Ne mogu sebi da oprostim toliko toga… Ne mogu da oprostim što ti nisam produžila život još 15 minuta ili 15 dana, a dala bih sve za to. I ne mogu da zamislim život bez tebe, bez naše rutine, bez tvojih šapica koje su me grebuckale čim otvorim oči... Svi koji su me znali, od komšije, do konobara koji mi ne zna ni ime, do mojih najbližih ljudi, znali su me sa tobom. Kako ću reći Mateji, kako ću reći komšiji kada me pita "gde vam je kuca?", kako ću im objasniti da nema više moje Beke… I koliko ću samo biti sama… I Beko moja, po prvi put u životu se neću praviti da sam okej. Biću loše, jer se tako osećam i nemam snage da to skrivam. Znam da će mnogi misliti da patetišem, jer "ti si samo pas", ali za mene si bila sve na svetu. Moja Beko mala, nije Dunja mogla da te sačuva, a toliko je želela… Zauvek si moja prva beba, moja prva ljubav, moj prvenac i moj ponos - zaključila je Jovanićeva na svom Instagram profilu.

Autor: P.R.