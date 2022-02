Surovo iskrena.

U toku današnje emisije "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je zadrugarima naredni video klip na kom su imali priliku da vide ljubavni klip Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića.

Naime, on je u svom izlaganju rekao kako nikada neće moći da zaboravi na taj period i da mu je Mina bila prva devojka i ljubav u rijalitiju.

-To je bila moja prva veza i ljubav ovde u Zadruzi. Stvarno je bilo prejako. Ima mnogo klipova, koje sam gledao, ali je ovo nešto što nisam uspeo da vidim i da nađem. Tek sada vidim kako je to bilo, ali bilo je. Ostalo mi je u sećanju i nikada neću zaboraviti Zadrugu 3. Koliko god da je bilo loše, meni je u unutrašnjosti bilo prelepo. To je bila ljubav, za koju smo se borili baš jako i izborili smo se. Sa pravim pritiskom. Ni moja porodica, a ni njeni nisu bili za to. Ostalo je negde u sećanju i zapamćen je taj odnos, moj i njen. Lupio sam glupost kad sam rekao da sam ispunio neki cilj. Nisam hteo preozbiljno da uđem sa njom u taj odnos, ali se na kraju otelo kontroli - rekao je Mensur.

Tom prilikom, na svom Instagram profilu, oglasila se i Mina, koja je usnimila reakciju, sada već bivše Mensurove devojke, Milice Veselinović, pa je na snimku i rekla.

Koliko iskren osmeh, devojka je prosto oduševljena - rekla je Mina, pa se potom i slatko ismejala.

U nastavku, pogledajte kako izgleda kklip.

Autor: N.Žugić