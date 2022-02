'IZBEGAVAM TU TATINU PESMU, BOJIM JE SE...' Teška saobraćajna nezgoda Đoletove ćerke Bebe Balašević: Bila sam teško povređena!

Jelena Beba Balašević svojevremeno je doživela tešku saobraćajnu nesreću i samo čudo ju je spasilo.

Jelena Beba Balašević, ćerka čuvenog kantautora Đorđa Balaševića čija će prva godišnjica smrti biti obeležena naredne sedmice, nedavno je govorila o svom ocu prisećajući se usput velike nesreće koja ju je zadesila davne zime 1998. godine. Ona je tada bila u automobilu čiji je vozač izgubio kontrolu zbog poledice ali i prebrze vožnje, a od svih putnika najviše je stradača ona, dok drugi, srećom, nisu bili naročito ugroženi. Ona je otkrila da dan-danas ne voli da sluša pesmu "Naopaka bajka" koju je Balašević napisao naredne godine inspirisan nesrećom koja je uzdrmala čitavu porodicu dok je Jelena bila u teškom stanju.

- To je tatina pesma koju izbegavam da čujem. Bojim je se na neki način. Sećam se kada je došao iz studija, on je meni najavio da će napraviti pesmu koja je vezana za događaj, koji se celoj mojoj porodici desio kada sam ja imala saobraćajnu nesreću. Ja sam bila teško povređena i to je nažalost, ostavilo, za ceo život, trag na sve nas. Ipak, iz toga smo zajedno izašli kao pobednici... To je jedina pesma koju izbegavam u širokom luku. Vraća me na taj period koji je izgledao kao jedan tunel, bez i najmanjeg zraka svetlosti. Na sreću smo prevazišli to, svi zajedno - rekla je Jelena na ''Naxi'' radiju.

Da podsetimo, prilikom teške nesreće auto se prevrnuo na krov a Jeleni su vratni pršljenovi ispali iz kičmenog stuba. To je stvorilo otok na kičmenoj moždini i totalnu oduzetost svih udova. Kada je stigla u bolnicu, prognoze su bile potpuno obeshrabrujuće. Pacijenti sa takvom povredom vratnog dela kičme praktično se nikad ne oporave. Iako su to svi smstrali čudom, Jelena je osmog marta 1999. godine počela da hoda.

- Mama i ja smo bile same u sobi i rekla sam joj da želim da ustanem. Pridržala me je i uspela sam. Zagrlile smo se i počele da vrištimo od sreće. Nije mogla da mi pomogne neka skupa operacija ili lek. Od roditelja sam dobijala ono što mi je najviše i trebalo. Neograničene količine ljubavi - prisetila se ranije Jelena.

