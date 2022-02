Otkrio sve detalje svog stanja, a šok izjavama nikoga nije ostavio ravnodušnim!

Aca Lukas spreman je da se predstavi u najboljem svetlu na festivalu na kojem će se birati predstavnik Srbije na Evroviziji. Pevač sa svojim timom saradnika odabrao je da pokuša da se domogne Torina, gde će se u maju održati ovo najprestižnij emuzičko takmičenje, s pesmom "Oskar". On se osim ovom nastupu posvetio i svom zdravlju, nakon što je nedavno završio u bolnici, a sad je progovorio o svom zdravlju.

Kako si?

- Dobro sam, malo sam bio na pregledima, boleo me želudac, jetra, ali sam definitivno prestao da pijem. Imao sam gorušicu i kiselinu i sad je sve u redu.

Da li ti uopšte vodiš računa o svom zdravlju?

- Nego šta! Ljudi se varaju ako misle da vodim računa, ali nije tako. Jedem voće.

Šta znači zdravo se hraniti?

Da jedem ko kanarinac one žitarice? To? E, nek se tako hrane drugi. Više ne jedem jagnjetinu, ali bareno povrće jedem.

Mnogo su se svi zabrinuli. Tvoji fanovi ostavljaju poruke podrške.

- Vidim sve niz noge koliko se zabrinuše. Bilo je ne mogu da kažem, ali i dosta onih koji su me sahranili. Sad im je bila prilika. Dobro, mislim njima će se želja svakako ispuniti, ali to neće doživeti, na njihovu žalost. Svima koji mi žele smrt ću se ispišati na grobu.

Pa zar ima onih koji te ne zele među živima?

- Ima ih koji to tako zdušno prognoziraju i jedva čekaju. Poručujem im da će im se želja ispuniti, ali posle njih. Tako da ću imati priliku da im izuriniram na grob.

Šta će žene bez tebe?

- Ili ja bez njih. Meni bi ovaj svet bez mene stvarno bio besmislen.

Jedno je sigurno da bi to bila velika sahrana.

- Vidiš mene to i ne zanima. Nisam pristalica tog razmišljanja. Ne mora niko da dođe. Kad umrem možete da me bacite u kantu za đubre, isecite me na komade i stavite u zamrzivač. Tako da možete da me bacite u more, bacite lavovima. Al to kad umrem, a dok sam živ, terajte se u pi.ku materinu, pustite me da živim ko čovek.

Ako je neko živeo, provodio se, imao karijeru, to si ti. Mnogi žele da žive kao ti.

- Nisam primetio, svi kažu da moj život ne valja. A ne valja ni lisici grožđe što ne može da ga dohvati pa joj kiselo. Znate, Aca Lukas je uvek hteo da bude Aca Lukas. Nikad nisam hteo da budem neko drugi, možda je to savet. Budi svoj.

Kažeš prestao si da piješ, šta je s cigaretama?

- Kad mi kažu oni koji su stručni za to mogu da se manem čega hoćeš. Pre mesec dana su mi rekli da se manem alkohola i nisam popio kap. Kad mi budu rekli da se manem nečega drugog i toga ću da se manem. I žena da mi kažu da se manem i to ću da poslušam. Samo što to nije zabeleženo u praksi.

Autor: Pink.rs