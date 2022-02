VELIKA ŽIVOTNA ISPOVEST NATAŠE BEKVALAC OVE NEDELJE U PREMIJERA - VIKEND SPECIJALU! Pevačica otvorila dušu o najbolnijim ranama iz prošlosti! (VIDEO)

Ovo se ne propušta!

Novo izdanje vaše omiljene emisije o poznatima „Premijera – Vikend specijal“ je na programu televizije Pink i ove nedelje uživo, u dobro poznatom terminu od 13:30 časova. Kroz najzanimljivije događaje koji su obeležili proteklu nedelju vodiće vas neprevaziđeni voditeljski duo, Bojana Lazić i Tijana Prica, dok će za ekskluzivna uključenja sa najudarnijih lokacija u gradu sa više nego aktuelnim sagovornicima, biti zadužen reporter Nemanja Vujičić.

Nataša Bekvalac u velikoj životnoj ispovesti govorila je nikad iskrenije o bolnim ranama iz svoje prošlosti, bivšim bračnim partnerima i ljubavima iz prošlosti.

- Mislim da me je poslednji put istukla kad sam imala 14, 15 godina. Ja volim sve svoje muževe. To je bio neki period kad me uopšte nije zanimalo šta kaže javnost - govori Nataša, a celu ispovest gledaćete bez daha ovog nedeljnog popodneva.

Nakon duže medijske pauze, gošća Vikend specijala, biće mlada muzička zvezda, Aleksandra Prijović. Aleksandra je spremna da nakon toliko vremena pred milionskim auditorijumom najgledanije televizije odgovori na sva pitanja o poslovnom, ali i privatnom životu.

I to nije sve! Maja Marinković uključiće se u emisiju uživo i govoriće o svim aktuelnim temama svog života.

Marta Savić direktno iz vrele Dominikane govoriće o svom povratku u Srbiju, dok će Ilda Šaulić pred premijernim kamerama otvoriti dušu o zatvorskoj kazni koju je Alsin Levent dobio nedavno, budući da je izazvao saobraćajnu nesreću nakon koje je preminuo njen otac, kralj narodne muzike Šaban Šaulić. A ni ovo nije sve! Brojne poznate ličnosti govoriće ove nedelje pred kamerama omiljene vikend emisije zabavnog karaktera.

Stoga, ne propustite najnovije izdanje emisije ''Premijera - Vikend specijal'' koje je na programu televizije Pink danas s početkom u 13:30 časova!

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.K.