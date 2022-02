KAKVA ŠOK TRANSFORMACIJA! Marko Kon SMRŠAO 45 kilograma, a njegove fotografije PRE I POSLE SU ZA NE POVEROVATI! Dve različite osobe!

Neprepoznatljiv!

Muzičar Marko Kon uspeo je da se izbori sa viškom kilograma i da smrša čak 45 kilograma, te mnogi kažu da je sad gotovo neprepoznatljiv. Marko se svojom transformacijom pohvalio na društvenim mrežama, podelivši fotografije pre i posle gubitka kilograma.

- Nekad i sad, 45 kilograma. Moram još 5 kilograma do aprila - napisao je muzičar na Fejsbuku, a ovu njegovu objavu na kojoj se jasno vidi njegova neverovatna transformacija pogledajte OVDE!

Podsetimo, Marko Kon je nedavno govorio o tome da se na ovaj potez prvenstveno odlučio zbog narušenog zdravstvenog stanja. Naime, pre nekoliko godina dijagnostikovan mu je dijabetes modi 3, koji nikako nije mogao da reguliše insulinom, niti lekovima, stoga su mu doktori savetovali dijetu kao jedini način do ozdravljenja.

- U jednom trenutku imao sam 156 kila, što mi je baš smetalo, a tu je i izuzetno visok šećer koji nisam mogao da obuzdam ni sa čim. Genetski imam Modi, koji se leči na poseban način. Primao sam insulin neko vreme, ali to nije smirivalo parametre. DIjeta je bila neophodna. Smanjio sam porcije na trećinu, izbacio ugljene hidrate i evo tako funckionišem već šest meseci. Zapravo oko godinu dana to traje, a za to vreme skinuo sam 45 kilograma. Doručkujem jedno jaje, za ručak naručim deset ćevapa pa ih razvlačim ceo dan. (smeh) Pojedem sad dva, pa za dva sata još dva, pa opet kroz par sati. Na kraju pojedem tu svoju uobičajenu porciju, ali razdeljenu na šest, sedam sati - rekao je on nedavno za "Stori".

Autor: M.K.