'NE TOLERIŠEM BEZOBRAZLUK!' Edita BESNA zbog SKANDALA na nastupu! Poslala BITNU poruku nakon INCIDENTA: Snosiće posledice!

Sakncioniše nevaspitanje!

Edita Aradinović doživela je neprijatnost pre nekoliko večeri na nastupu u Obrenovcu, na kojem ju je jedan gost iz publike gađao.

Pevačica je burno reagovala i prekinula svirku, kako bi nevaspitanom mladiću odgovorila, a taj snimak na društvenim mrežama postao je totalni hit.

Sada se Edita oglasila i rekla da ovo nije prvi put da joj se dešava ovakva neprijatnost, ali da bezobrazluk neće tolerisati i da će svi koji je ne budu poštovali na nastupima snositi posledice.

- Da, nastupala sam u Obrenovcu, i jedan nevaspitani klinac me je pogodio nečim na moje oči, nije se nadao da ću ga pogledati u tom trenutku. Nema tu mnogo priče, ne tolerišem nevaspitanje i bezobrazluk, nadam se da mu je ovo poslednji put, ali dešava se to često, nažalost. I svako ko se bude tako ponašao snosiće posledice, nego šteta jer je bilo baš lepo veče i energija! Velika ljubav za Obrenovac! - rekla je Edita.

Podsetimo, Edita je prekinula nastup nakon što ju je dečko pogodio "snifom" (predmet koji se koristi za konzumiranje narkotika, prim.aut.), a tada mu je poručila ovo:

- Ja sam došla ovde da pevam za vas. A neki seljak me je gađao sa ovim snifom. I ako se još jednom bude to desilo, ja odoh kući. Ne znam kako se zove dečko, videla sam ga tu. Ti mali majmune, ti si me gađao. Ne budi majmun, jer ja treba da odem u Beograd i da kažem da sam se dobro provela u Obrenovcu. A ja sam tebe videla, ne moraš sad da pričaš sa nekim drugim - kazala je izrevoltirana pevačica.

