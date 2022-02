I kamen bi zaplakao!

Danas je na Novom bežanijskom groblju održana sahrana poznate karatistkinje i supruge bivšeg golmana Partizana Đorđa Pantića, Snežane Pantić, koja je u 44. godini izgubila životnu bitku sa rakom dojke.

Na sahrani se okupio veliki broj javnih ličnosti, posebno iz sveta sporta. Među javnim ličnostima koje su došle da se poslednji put oproste od Snežane su karatistkinja Tanja Petrović, pevačica Zorana Pavić, bivši fudbaleri Albert Nađ i Igor Duljaj, voditelj Dejan Pantelić, voditelj i glumac Milan Kalinić, Nemanja Jovšić, trener golmana Partizana i mnogi drugi.

Najpotresniji momenat sa sahrane svakako je bio onaj kada je naslednica Snežane i Đorđa, hrabra Manja održala nad grobom svoje majke. Ona je sledećim rečima punim tuge rasplakala gotovo sve prisutne.

- Uvek si nam bila insiracija i motivacija da guramo i da se borimo do kraja. Ti si moj heroj, ti si moje sve na svetu. Moja ljubav, snaga,mama, pamet u sve što jedan heroj poput tebe može da bude. Sećam se kako si me tešila kad sam brinula zbog loših ocena, kad si mi pričala da ništa nije vredno mog nerviranja i mojih suza... Jedina rečenica koja se nije menjala je da ćeš se ti boriti do kraja, bez obzira na sve i da ti za to treba moja pomoć. Volela sam te i još te volim neizmerno i više od svih - govorila je Manja i izazvala more suza oko sebe.

U nastavku poslušajte ceo Manjin govor:

Autor: M.K. ; M. Mijatović