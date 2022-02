OVAKAV HAOS SE NE PAMTI! Žurka pala u drugi plan! Ljubavni brodolomi obeležili noć u Zadruzi! JEDINO JE OVAJ PAR IZDRŽAO! (VIDEO)

Neočekivano!

Sinoćna žurka na velelepnom imanju iznenadila je sve. Naime od samog starta niko nije slutio da će se idila zadruagra tako brzo promeniti.

Dj Neba je zabavljao zadrugare najpopularnijim hitovima, a oni su maksimalno uživali u tome.

Sam start žurke boj je zanimljiv. Naime, za rulet stolom našli su se Dejan Dragojević i Filip Car i bar na taj način odmerili snage.

Zadruga 5 - Dejan i Car zauzeli svoje pozicije, spremni da odmere snage u ruletu - 16.02.2022. pic.twitter.com/anUTCMLW19 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 15. фебруар 2022.

Dejanu se ubrzo pridružila Aleksandra Nikolić, koja se na sve moguće načine trudila da mu donese sreću.

Zadruga 5 - Dejan i Aleks okušali sreću za rulet stolom - 16.02.2022. pic.twitter.com/hdbfsclzKO — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 15. фебруар 2022.

Njih dvoje se su se toliko opustili pa su pred svima razmenjivali nežnosti.

Zadruga 5 - Aleks hoće da pokaže Dejanu nove plesne pokrete - 16.02.2022. pic.twitter.com/CYfFQ7cnkP — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. фебруар 2022.

Zadruga 5 - Dejan peva pesmu Aleks, pa je udara po zadnjici - 16.02.2022. pic.twitter.com/BKN0vJws4s — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. фебруар 2022.

Međutim njihova idila nije dugo trajala. Aleks je u jednom momentu ljubomorisala Dejanu na odnos sa Sanjom Grujić. Naime, Dejan se obratio Sanji, a Nikolićevoj je to zasmetalo.

Dragojević je prišao svojoj devojci Aleks, kako bi je poljubio, ali se ona izmakla. To je njega isteralo iz takta, pa joj je tom prilikom poručio:

Ispalila si me tri puta, sad krećem dalje - rekao je Dejan.

Sa druge strane tenzija u odnosu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša nikada nije bila zategnutija. Tokom žurke Ša je primetio kako Tara baca poglede na bivšeg momka Mateju Matijevića i istog trenutka je krenuo da joj prebacuje to.

Aleks Nikolić se nije smirivala. Ona je Dejanu napravila još jednu ljubomornu scenu, pa mu je zamerila jer je komunicirao sa Monikom Jovanovski.

Filip Car je izgubio sav novac na ruletu, pa je odlučio da napusti žurku, pa se osamio ispred rehabilitacije i nervozno posmatrao u jednu tačku.

Za to vreme je Aleksandra napravila Dejanu još jednu ljubomornu scenu.

Zadruga 5 - Nova svađa Dejana i Aleks - 16.02.2022. pic.twitter.com/hgsHYDaPhL — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. фебруар 2022.

Njih dvoje su se veći deo vremena raspravljali, pa je Dejan otkio Aleksandri šta joj zamera.

Uštogljena si, nikog ne želim osim tewbe. Sa ovim ljudima sam proveo šest meseci, želim tebe. Ružno je i ja sam ti se izvinio. Ja se sprdam, da mi noć prođe bolje. Ja ne želim nikog osim tebe - pričao je Dejan.

Ponižavanje je za jednu ženu da radiš to što radimo kad smo sami.... Ne znaš da se ponašaš - rekla je Nikolićeva.

Ako su moje emocije prema tebi, ja ne razumem problem. Mene niko ne interesuje ovde. Sad da me ostaviš, kao što hoćeš, ne bih se ni prema kome okrenuo. Nemam loše namere, pogotovo prema tebi. Imam najiskrenije namere. Imao sam svoje planove, a zaljubio sam se u tebe. Imaš 24 godine, a ja 26, je l' treba da budmeo kao baba i deda? Zameram ti, čisto da bih ti zamerio, ja tvoje namere vidim - pričao je Dragojević.

Je l' treba da ispaštam zbog tvog umora? Ajmo da spavamo. Ja sam se jednom opekao, ali ne dva pita. Zbog čega je rasprava? Šta sam ja uradio? - rekao je Dejan.

Ja nisam igrala ni sa jednim muškarcem. Bolje da nisi rekao da smo u vezi, nego da si rekao da je kombinacija, ja bih rekla da neću - pričala je ona.

Nenad Aleksić Ša ugledao je Saleta Luksa kako pleše sa Tarom Simov, pa se iznervirao i odmah napustio kazino. Reper nije mogao da podnese da gleda svoju voljenu kako pažnju posvećuje drugom muškaracu.

Zadruga 5 - Ša ugledao kako Luks igra sa Tarom, odmah napustio kazino - 16.02.2022. pic.twitter.com/ot9cHlR6p2 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. фебруар 2022.

Ša je rešio u pušionici da se obračuna sa Lukosom pa je izneo niz uvreda na njegov račun.

Ša se tu nije smirivao, on se vratio u kazino i obratio se Tari Simov zbog njenog igranja sa Luksom i Dinom Dizdarevićem, ali i zbog pogleda koje je upućivala zadrugarima.

Ša je nakon oga krenuo da se obračuna sa Dinom, ali ga je obezbeđenje zaustavilo.

Dejan Dragojević napustio je kazino sa svojom devojkom Aleksandrom Nikolić Aleks, zbog toga što je preterao sa ispijanjem pića. Oni su se uputili ka hotelu "Zadruga", gde je Aleks pokušavala da ga dozove "sebi".

Tom prilikom, Dragojević se sve vreme teturao, a Aleks je sve vreme bila uz njega. Par puta je pao, ali se svim silama Nikolićeva trudila da mu pomogne, kako bi legao da spava. On ju je u jednom trenutku u veceu upitao:

Je l' si i dalje zaljubljena u mene - pitao je Dejan.

Da - odgovorila mu je Aleks.

Tara je uspela da smiri Ša, pa je krenula da ga ljubi,a on je zaboravio na sve šta se desilo do tada.

Međutim to nije dugo trajalo, njih dvoje su se posvađali kada joj je Ša opet prebacio Dina kome je poručio sledeće:

Od sutra si mi dečko i uvezi smo - rekao je Ša.

Za to vreme, Marko Osmakčić prišao je Marijani Zonjić i na sve moguće načine pokušavao da je ponovo zavede, na šta se ona trudila da ostane imuna.

Međutim sukobi na imanju su se nastavljali, pa je Filip Car zamerio Dalili Dragojević ponašanje na žurki, i tom prilikom je žestoko izvređao:

Hoćeš da ostane da sam ja kriv. Lepo sam krneuo da razgovaram sa tobom, neka ti bude zadnji put da si pričala tim tonom. Ukrotiću te kao malu kujicu. Nisam ljut na tebe, da ne misliš da ne pričam sa tobom. Ponižen sam i sve najgore. Zvao sam ti da se ne osećaš poniženo jer neću pričati sa tobom, nego sutra trezveno, kad rešim stvari koje mi smertaju - govorio je Car.

Ne možeš da mi nađeš grešku - urlala je Dalila.

Pričaš sa Filipom Carem, a Dalila je mala razvratinica i neće se ponašati onakvu kakvu sam je uzeo. Flertušu, pokvarenu, da te nisam video da se tako ponašaš! Ku*vo mala smrdljiva - urlao je on.

Tu se haos nije završio. Car je jurio Dalilu po imanju i konstantno ju je vređao, iako je obezbeđenje pokušalo da ga smiri.

Zadrugari su pokušavali da primire Dalilu koja je sve vreme plakala, ali u tome nisu uspevali jer ju je Car jurio po imanju.

Dalila je na sve načine pokušavala da se skloni od Cara, ali joj nije polazilo za rukom jer ju je on jurio svuda po imanju i da je krivi za sve.

Međutim to nije jedni sukob koji je obeležio noć. Tara i Ša su napravili karambol u Beloj kući. Naime, Tara je pokušavala da umiri Ša svojim metodama ali joj nije polazilo za rukom.

U sukob su umešali i Milanu Šarac Mimu i Nikolu Grujića Gruju. Naime Mimas je čula da ljudi spajaju nju i Ša, pa je rešila da stane na put tim pričama.

Zadruga 5 - Tara i Ša odlučili da smire situaciju jorgan planinom 1.deo - 16.02.2022. pic.twitter.com/iX6dM8ZNBG — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. фебруар 2022.

Viktorija Mitrović je saznala da je Marko Osmakčić poljubio Marijanu Zonjić i odmah je nastao haos. Naime ona je krenula da se obračuna sa njom, a pored toga je sve vreme vikala po Beloj kući.

Marko Osmakčić nakon sukoba sa Viktorijom Mitrović, završio je u suzama, a ona nije prestajala da mu prebacuje poljubac sa Marijanom Zonjić.

Za to vreme je Aleks u hotelu iskoristila priliku da upita pripitog Dejana da li je zaljubljen u nju. On joj je samo klimnuo glavom, i to je nju oduševilo, a nakon toga su imali vrelu akciju.

Zadruga 5 - Aleks i Dejan zatresli tuš kabinu - 16.02.2022. pic.twitter.com/To2m4gwtRU — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. фебруар 2022.

Zadruga 5 - Vrela akcija Dejana i Aleks u tuš kabini - 16.02.2022. pic.twitter.com/8xnJnCHsQA — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. фебруар 2022.

Tara Simov je nakon stavljanja tačke na odnos sa Nenadom Aleksićem Ša, odlučila da želi da napusti Belu kuću, pa je tim povodom počela da lupa i lomi sve po imanju u Šimanovcima. Obezbeđenje je sve vreme uz Simovu, pokušavaju da je smire, ali ona se ne da smiriti. U jednom momentu, pokušala je da uđe u jezero, ali je i u tome obezbeđenje pravovremeno sprečilo.

Ovakav haos na imanju se dugo nije desio, zato pratite TV Pink a vesti o njagledanijem rijaltiju čitajte na portalu Pink.rs kako biste ispratili sve šta će se dešavati u narednom periodu na velelepnom imanju.

Autor: N.B.