Sad je sve jasno!

Pevačica Anastasija Ražnatović raskinula je petogodišnju vezu sa biznismenom Đorđem Kuljićem. Anastasija i Đorđe otpočeli su zajednički život u oktobru 2021. godine, ali je usledio kraj romanse. Cecina naslednica na društvenim mrežama nije komentarisala kraj svoje veze, ali jedan detalj otkrio je u kakvim je odnosima ostala sa bivšim momkom.

Naime, ono što se vidi na Instagramu jeste da Anastasija i dalje prati Đorđa, ali i on nju. To samo potvrđuje da se par rastao u prijateljskim odnosima, s obzirom na to da skoro svi parovi sa javne scene posle raskida "otprate" jedno drugo sa društvenih mreža.

Podsetimo, raskid je stvar zajedničkog dogovora Anastasije i njenog dečka, a pošto nema reči o postojanju trećih osoba - Anastasija i Đorđe su se krajnje prijateljski razišli. Ovim povodom, Anastasija neće davati druge izjave za javnost.

Kako Kurir saznaje od izvora, u dupleksu na Dorćolu, gde je par živeo, od sad će živeti Đorđe, dok se Anastasija preselila kod mame Cece Ražnatović.

Podsetimo, oni su stan na Dorćolu platili paprenih 750.000 evra. Njihovo ljubavno gnezdo prostiralo se na čak 200 kvadrata, a stan su papreno platili 750.000 evra, uzme li se u obzir da je reč o novogradnji, na skupoj lokaciji kod Kalemegdana.

Autor: M.K.