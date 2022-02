VIŠE IM NEMA POVRATKA! Dalila se postarala da se USPOMENE sa Carem nikada ne vrate! UNIŠTILA SVE! (VIDEO)

Dramatično!

Nakon što je bacila zajedničke slike sa Filipom Carem i medvediće u kantu, Dalila Dragojević se vratila u krevet. Podsetimo, on je zahtevao od nje da uništi sve, te je čak i rekao da će on to uraditi, ukoliko sama ne bude sklonila sve.

Dalila je ležala, ali joj nešto nije dalo mira. Kako bi se postarala za to da slike ne mogu da se vrate, otišla je do kante i počela da ih dodatno uništava.

Polila ih je otvorenim jajima, pobacala smeće, a zatim sve zalila uljem.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.