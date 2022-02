POTRESNO! Merima Njegomir pred samu SMRT sanjala svoju sahranu, a onda i ko SLEDEĆI UMIRE NA ESTRADI! Isplivali svi detalji STRAVIČNOG KOŠMARA!

Pevačica je imala utisak tih dana kada je bila bolesna da postaje vidovita!

Kako domaći mediji saznaju, Merima Njegomir imala je užasne snove nekoliko nedelja pre nego što je umrla. Najgore joj je bilo, kaže njena prijateljica, kada je sanjala da umire jedna poznata pevačica, inače njena dobra prijateljica.

- Merima nije htela da opterećuje decu i nije nikome pričala o tome, samo se meni poverila koliko je ti snovi muče – objašnjava izvor i dodaje:

- Sanjala je da umire jedna velika zvezda, pevačica narodne muzike s kojom je ona jako bliska, godinama su prijateljice. Zamolila me je da nikad ne otkrijem o kome se radi, ali to je baš mučilo. Imala je utisak da je u tim danima bolesti postala negde vidovita, sve je to jako mučilo i uznemiravalo – priča Merimina drugarica.

Prijateljica dive narodne muzike.istakla je da je Merima sanjala više puta svoju sahranu, ali da se nadala da se to neće dogoditi, potom je objasnila koliko su je ti snovi mučili.

- Dve ili tri noći je sanjala svoju sahranu, pa se onda ponadala da to znači da neće umreti brzo. Znate da postoji verovanje da vam se produžava život ako sanjate svoju smrt. Jadnica, molila se Bogu da poživi bar još desetak godina i da bude sa svojom decom i unucima, ali je bolest bila jača. Posebno su je ti snovi mučili… Tužno je što je tako brzo otišla, ali su i muke bile velike, odmorila se mučenica – rekla je prijateljica Merime Njegomir.

Podsetimo, čuvena pevačica Merima Njegomir preminula je 20. novembra prošle godine posle kraće, ali teške bolesti. Iza sebe je ostavila četvoro dece – ćerke Ljubicu, Milicu i Jelenu, i sina Marka, kao i mnogobrojne hitove.

Autor: P.R.