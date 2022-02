OSRAMOĆENA! Bivša žena Niše Saveljića ogorčena na njega: ODROBIJALA BIH GA, NE ŽELIM DA NIKO UPIRE PRSTOM U MENE I DECU!

Oseća se grozno!

Ćerka proslavljenog košarkaša Vlada Divca, Petra Divac, u ispovesti od pre dva dana potvrdila je da joj se fudbaler Niša Saveljić nepristojno nabacivao putem poruka, istakavši da će zbog toga imati traume za ceo život, a potom se ovim povodom oglasila i njegova bivša supruga Dijana Saveljić. Dijana se nije zaustavila na pomenutom, pa je imala još štošta da kaže na ovu temu.

- Da je obrnuta situacija, da je to neko uradio mojoj ćerki, ja bih ga odrobijala! Priča ne bi stigla u novine, već bi bio mrtav! - kazala je Nišina bivša supruga.

- Grozno se osećam, pre svega zbog dece, jer ne želim da iko upire prstom u njih. Nikolas se i dalje čuje sa Petrom, dobri su drugari. Pozvao ju je i izvinio joj se u moje, svoje i sestrino ime. Ogradio se od svega što je njegov otac uradio. Deca ne mogu da budu odgovorna za postupke roditelja - zaključila je Dijana.

Dijana je, podsetimo, pre gorepomenutog izjavila sledeće:

- Verujem da je moj bivši muž Niša seksualno uznemiravao Petru, ćerku Vlada Divca. Nišu su pare i slava izopačili. Gde ima dima, ima i vatre! Snežana i Vlade Divac ne bi dozvolili da sve izađe u javnost da to nije istina! Ljudi se menjaju, gube kompas, slava i pare ih promene. Izopače ih! To se desilo i Niši. Nije bio takav kad sam ga upoznala. Da sam samo posumnjala da je sposoban da uradi tako nešto, ne bih se udala za njega i rodila mu dvoje dece.

Supruga Vlade Divca, Snežana Ana Divac na Tviter nalogu napisala povodom incidenta da joj je to jedno od gorih iskustava u životu:

- Ne želim ja da pišem o tome. Ali jedno od gorih iskustava u životu, a nije baš da me život štedeo groznih iskustava. Manijak klasični i po potvrdi stručnih lica - napisala je supruga Vlada Divca.

Petra Divac je u svojoj ispovesti, podsetimo, istakla da se na javno oglašavanje odlučila kako bi bila podrška drugim devojkama koje su prošle kroz slična ili ista traumatična iskustva.

- Glavni razlog mog saopštenja je da dam glas najpre sebi, a i svim devojkama i ženama koje su doživele ili doživljavaju seksualno nasilje ili seksualno uznemiravanje, koje žene jako dobro razumeju da ostavlja traume za ceo život. U trenutku kada se meni ovo desilo, imala sam 21 godinu. Desilo se u mojoj kući, gde sam bila sa roditeljima u tom trenutku gde sam se osećala i najsigurnije i najzaštićenije. Poruke neprimernog sadržaja mi je slao otac mog druga, i poznanik mog oca sa kim ima i puno zajedničkih prijatelja. Iako ja nisam odgovarala na njegove poruke, on je nastavio da piše. Toliko je bilo sve traumatično i mučno, da sam pomoć zatražila kod psihologa.On je za mene bio autoritet i ja sam njega gledala sa poštovanjem i poverenjem, a on je to zloupotrebio. Posle nekoliko seansi sam dobila hrabrost da mogu da kažem svojim roditeljima jer ne govoreći njima, htela sam na neki način da ih zaštitim. Posle toga me je zvao i slao govorne poruke u kojima je pokušavo da mi objasni da nisam razumela i insistirao da mu odgovorim na pozive, gde je takođe govorio da će sam sebe da kazni za to što je uradio. Ja mu nisam odgovorala - rekla je ona i dodala:

- Onda je počeo da zove moju majku i da sličnim sadržajem ubeđuje i nju da nisam dobro razumela. Kad je ovo izašlo u javnost, moja porodica i ja smo dobili poruke od više devojaka i žena koje su doživele slično iskustvo kao i ja sa njegove strane. Meni je žao zbog njegove dece, jer sve najlepše imam da kažem o njima. Njegov sin mi je poslao poruku i izvinuo i ogradio od ponašanja svog oca u ime sebe, svoje sestre, i njihove majke. Svesna sam da ovo nikada ne bi došlo u javnost da nisam ćerka svog oca. Ali iako mi ne prija sto je izašlo u javnosti, jer mi vraca traume, želim onda da iskoristim da budem glas za sve druge devojke... Da koliko god je neprijatno one nisu krive, i da obavezno kažu svojim roditeljima i da potraže adekvatnu pomoć.

Autor: M.K.