HELENA IMA KRATAK FITILJ: Topalko otkrio sve o privatnom životu ĆERKE I ZETA, pa priznao koliko je PLAKAO zbog njih!

Helena Topalović nedavno se udala za Dragana Aleksića, a njen otac, pevač Milan Topalović Topalko veoma je zadovoljan zetom. Topalko je sada otkrio i kakav odnos ima sa Draganom, kao i koju veliku manu dele njegova ćerka i on.

Topalko je najpre otkrio kako se osećao kada je saznao da mu se mezimica udala:

– Bio sam malo zatečen, ipak je to nešto novo, nešto što se dešava prvi put. Kad sam čuo za tu vest, ja sam se isplakao u autu dok sam se vozio sam. Naravno od sreće, jer tad su pomešana sva osećanja. Tako da sam dobro to uradio pre venčanja da ne bude na venčanju – rekao je on.

– Bitno mi je da je našla čoveka koji je, po meni, dobar, kakav treba da bude. Odlično se slažemo. Posedimo, pričamo, družimo se. Naravno, kad njemu vreme dozvoli, on je mnogo više u poslu nego ja, ja imam više vremena, ali sjajan je čovek – iskren je Topalko.

Priznao je i da će ćerka od njega i žene nasledila talenat za pevanje, ali da mu je drago što nije krenula tim putem, već se oprobala u biznisu.

– Od malih nogu sam je odvlačio od toga i smatrao sam da nema potrebe da i ona ide tim putem i drago mi je da nije. Sad je i njoj drago što je tako odlučila, ali naravno, da je bila uporna i da je to htela, ja bih je podržao – rekao je pevač.

Priznao je i da li Helena ima neku manu, s obzirom na to da važi za veoma kulturnu i elokventnu devojku.

– Pa ima, to što sam i ja imao, genetski nam je nekako to da imamo kratak fitilj i brzo planemo – priznaje Topalko.

Autor: M.K.