PEVAČICE SUKOBILE MIŠLJENJA U MAGAZINU IN! Goca Lazarević odbrusila mlađoj koleginici: Ceo život sam takva, pa sam nekako prošla kroz karijeru! (VIDEO)

Ne propustite!

Autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'' Sanja Marinković predstojeće subote ugostiće dobro poznata imena domaće javne scene. Naime, ona će na aktuelne teme razgovarati sa: pevačicama Gordanom Gocom Lazarević, Janom Todorović, Dijanom Janković, poznatiijom kao Didi Džej, voditeljkom Bojanom Lazić, vlasnicom "Miss Yu" kompanije Vesnom de Vinčom.

Tom prilikom, Didi Džej je govorila o svojoj karijeri, te istakla kako je neophodno biti drugačiji.

- To je šoubiznis i to je potrebno. Ako ste obični, ako se uklapate u masu jednostavno to ne prolazi - rekla je Didi, na šta je reagovala njena starija koleginica Goca Lazarević, koja smatra drugačije na osnovu ličnog primera.

- Ja sam ceo život naša Goca, pa sam nekako prošla kroz karijeru - rekla je Goca, na šta se nadovezala Jana Todorović.

- Žena sam iz naroda, takva sam kakva sam - rekla je Jana.

Ne propustite najnovije izdanje emisije ''Magazin In'' koje je na programu televizije Pink u subotu, 19. februara u 17 časova!

Autor: M.K.