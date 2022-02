Otkrila detalje svog zdravstvenog stanja.

Kako je Pink.rs prvi pisao, pevačica Zorica Marković hospitalizovana je zbog srčanih smetnji. Ona se zbog učestalih aritmija obratila lekarima, nakon čega je zadržana u bolnici na detaljnim ispitivanjima, budući da su joj pre 15 godina ugradili tri bajbasa.

Zorica se sada oglasila za Pink.rs i otkrila detalje svog zdravstvenog stanja, pa progovorila i o novom zahvatu.

- Jesam, u bolnici sam, na Dedinju, ovde sam operisana pre 15 godina. Sad treba da mi produvaju te stentove koje imam od pre. Treba da urade još svašta nešto, vrše se analize, pa ćemo videti šta će na kraju biti. Ja se osećam dobro, jedino što imam te aritmije, ali generalno sam dobro. Za sada samo sigurno znam da operacije neće biti, a da li će biti neki manji zahvat, to još ne znam. Ja sve ove godine nisam imala nikakav problem. Obratila sam se lekarima na vreme, oni će uraditi sve da mi produže život, a ja sam svoje odradila. Pazila sam se koliko sam mogla, posle 15 godina došlo je vreme da se nešto popravi, a šta je, videćemo od ponedeljka. Treba da se pronađe uzrok tim aritmijama. Biću neko vreme u bolnici,, dok se sve ne ispita detaljno. Imam dobar tim stručnjaka oko sebe, u sigurnim sam rukama, to je najbitnije - kaže Zorica za Pink.rs i dodaje:

- Uradili su mi i test na kovid, nisam pozitivna na sreću. Stvarno sam se pazila dve vreme, nisam preležala koronu. Potpuno sam se učaurila, nigde me nije bilo, baš sam se čuvala i usedela. Nisam navikla na to da sedim kod kuće, i to me je malo poremetilo. Ja sam štrikala da bih smirila živce tokom korone. Jednu prodavnicu sam spasila, sašila sam im jedno 20 prsluka. Mene zatvoriti je smrt za mene. Biću ja dobro, neka ne brinu dušmani - poručila je pevačica.

Autor: M.K.