Burno veče u "Zadruzi" prokomentarisali smo sa mamom ove zadrugarke.

Rijaliti par Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić sinoć su se posvađali u toku emisije "Gledanje snimaka" i rešili da stave tačku na svoj odnos. Svađa je trajala do kasno u noć i nisu uspeli da izglade svoj odnos.

Pozvali smo majku ove zadrugarke, Slovenku Lunise, koja nam je otkrila šta ona misli o krahu ove ljubavne veze.

- Ja konstantno pratim, vezana sam za taj lajv. Ne legnem dok ona ne legne, kad ona zaspe, onda i ja - počela je Slovenka svoju ispovest za Pink.rs.

- Ja znam svoje dete i to što oni tamo komentarišu da Dejan tamo igra neku glavnu ulogu i da je ona zato sa njim, to je teška glupost. Vi znate da Aleksandra ako hoće da zavrti nešto, ona to može sama i niko joj ne treba. Povraća mi se od glupih ljudi. Ulivaju mi tako negativnu energiju, ali dete mi je tamo... Osim Miće, kog izuzetno cenim, uvek je isti bio i ostao, hvala mu što je uz moje dete - objasnila je Aleksandrina mama.

Slovenka je i dalje u šoku zbog vrtoglave promene koja se sinoć desila kod Dejana.

- Što se tiče Dejana, ja ne mogu da verujem da neko može tako da se promeni u sat vremena. Nisam doživela da neko u roku jednog sata promeni koncepciju razmišljanja, a prošla sam pola Evrope i Amerike. Oni tamo daju sve da bi bili neke žrtve, Bože me oprosti. Meni je to toliko ljigavo. Da li on to radi smišljeno ili ne, neću to reći. Ja nikome ne želim zlo. Žao mi je što je do sad išla sama i dobro joj je išlo. Ali dok ne pogreši čovek i ne lupi glavom o zid, ne može da zna - rekla je Slovenka i dodala:

- Mnogo sam se iznenadila, razočarala. Moja Aleksandra je jedno čisto srce i čista duša, moja kopija. Ona ne zna da se folira, da zna, prošla bi odlično. Naivna je i veruje da su svi dobri kao što je ona. I ja dok se nisam opekla, nisam se opametila. Ali dobro, neka je ona meni zdrava, samo molim Boga da mi dete moje bude zdravo i da ne upadne u neki bedak i neku depresiju. Vidim da joj je teško što se on tako oseća. Ona sama kaže da će da se skloni jer njemu nije dobro - objasnila je Slovenka.

Autor: J.Đ.