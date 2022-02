'NEĆU DA UPOREĐUJEM OVAJ BRAK SA KIJOM' Sloba Radanović se oglasio prvi put nakon što je stao na LUDI KAMEN, pa progovorio o Kockarevoj!

Iskreno!

Pevač Sloba Radanović prvi put je stao pred kamere nakon venčanja sa suprugom Jelenom Đuričanin. On je pred kamerama ispričao kako se oseća nakon što je izgovorio sudbonosno "da".

Konačno je i to došlo, da ne bude više onih pitanja kad ću... Poludeo sam otkad sam stao na ludi kamen - ističe Sloba.

Da li je drugačiji osećaj nego kad si bio sa Kijom?

- Ne bih upoređivao. Kao osoba sam zreliji na svim poljima, i izgrađeniji, stariji...

Koliko je brak promenio vaš odnos?

- Ovo je samo kruna naše ljubavi, naš odnos je samo dobio neku veću ozbiljnost i mnogo mi je drago zbog toga, bilo je i vreme.

Zašto ste krili venčanje?

- Hteo sam da to bude nešto samo za meni drage ljude u nekoj mirnoj atmosferi daleko od očiju javnosti. Nismo baš uspeli u tome, mnogo ljudi je to saznalo, ne znam kako, jer neki moji najbliži ljudi nisu znali do samog venčanja. Sve je bilo savršeno, a Bože zdravlja viće i veća proslava, kada dođe građansko venčanje

Da li si taj dan imao tremu?

- Pa, bilo je pozitivne treme. ali nisam bio uplašen. Ušao sam potpuno spreman u sve ovo.

Kada planirate medeni mesec?

- Uh, videćemo. Ne znam još uvek, kad se ukaže prilika za to, otićemo negde sigurno. Jelena i ja volimo da putujemo, idemo tamo gde nas srce zove, a ne gde je lepo vreme.

Autor: P.R.