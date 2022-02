SAMO JOJ JE OVO VAŽNO! Biljana Dragojević otkrila šta misli o potencijalnoj snajki, ali i šta joj je POSLE SVEGA NAJBITNIJE!

Majka ovog zadrugara dala svoj komentar o svemu što se događa njenom sinu.

Ekipa emisije "Premijera - VIkend specijal" posetila je rodno mesto Davida Dragojevića, Veternik, gde ih je dočekala majka ovog zadrugara, Biljana Dragojević.

- Pratim svaku noć i onda zaspim. Što propustim, pogledam ujutru. Isto tako kako je Dejan, tako budem i ja - počela je Biljana.

Premijerna ekipa nije mogla a da ne pita Biljanu šta misli o novoj vezi svog sina Dejana i Aleksandre Nikolić.

- Negde me je i obradovalo, a negde me je i poljuljalo. Sve je to lepo, lep su par. Mislim da je suviše rano za bilo šta sad - rekla je ona.

Biljana ističe da je Aleksandra Nikolić dobra devojka i da ako se njen sin odluči da je dovede u Veternik, lepo će je dočekati.

- Ako ostanu zajedno, dobrodošli su. Ona je dobra devojka, ne mogu ništa da kažem, nije navalentna. Šta god da se dogodi, meni je samo važno je je on sada svestan i da se vrati kući posle "Zadruge" - rekla je Biljana.

Autor: J.Đ.